Klocki – kreatywna zabawa, która łączy dzieci i dorosłych. Zobacz te zestawy!

Dlaczego klocki są tak wyjątkowe?

Choć wielu osobom kojarzą się z prostą zabawką, w rzeczywistości klocki to znacznie więcej. Rozwijają wyobraźnię, ćwiczą koncentrację i wspierają rozwój zdolności manualnych.

Dla dzieci to okazja do trenowania motoryki, orientacji przestrzennej i logicznego myślenia.

Dla dorosłych – świetny sposób na oderwanie się od obowiązków i relaks przy kreatywnej aktywności.

Najważniejsze jednak jest to, że wspólne budowanie sprzyja bliskości. Bez telefonów, pośpiechu i ekranów – tylko Wy, klocki i wspólny projekt.

Na stronie Out Of The Box znajdziesz różnorodne zestawy dla dzieci i dorosłych, w tym również kolekcje stworzone we współpracy marki Cobi i InPost.

Jak dobrać klocki do wieku dziecka?

1–3 lata – duże, bezpieczne i kolorowe elementy, które łatwo chwycić.

Przedszkolaki i młodsze dzieci szkolne – zestawy tematyczne, np. pojazdy, postacie czy budynki inspirowane bajkami.

Starsze dzieci i dorośli – bardziej zaawansowane modele, wymagające cierpliwości i precyzji. To propozycja dla tych, którzy lubią wyzwania i satysfakcję z ukończonego projektu.

Najciekawsze zestawy klocków

W świecie klocków coraz częściej pojawiają się zestawy, które nie tylko bawią, ale też uczą – pokazują, jak działa świat wokół nas. Świetnym przykładem są zestawy stworzone we współpracy COBI × InPost z serii Out of the Box. To nie tylko zabawa w budowanie, ale też okazja do poznania tego, jak wygląda logistyka, transport i ekologia w praktyce. InPost zaproponował cztery zestawy, które na długie godziny potrafią wciągnąć zarówno dzieci, jak i dorosłych. Każdy z produktów ma swój charakter i poziom trudności, więc łatwo dopasować je do wieku i zainteresowań dziecka.

Dla początkujących – świetnie sprawdzi się Ciężarówka lub Paczkomat® z samochodem.

Dla bardziej zaawansowanych – Sortownia zapewni wielogodzinne budowanie i mnóstwo detali.

Dla miłośników nowoczesnych technologii – Appkomat to idealny wybór.

Wszystkie zestawy można ze sobą łączyć, tworząc większe scenki miejskie – z własną sortownią, flotą pojazdów i maszyną Paczkomat®. To doskonały sposób na kreatywną zabawę, która rozwija logiczne myślenie, cierpliwość i wiedzę o współczesnym świecie.