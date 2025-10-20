Teatry tańca spotkają się w Lublinie

Tym razem głównym gościem festiwalu będzie Scottish Dance Theatre, prezentujący swój nowy program po raz pierwszy w Polsce.

– W tym roku jest taki specjalny sezon kulturalny między Wielką Brytanią a Polską. Dotyczy to różnorodnych dziedzin sztuki. My postanowiliśmy zaproponować program taneczny. Co szczególnie istotne, zwróciliśmy się w stronę artystów ze Szkocji. Zaprosiliśmy cztery prezentacje do nas – różnego formatu, skali i estetyki. Dodatkowo zagości też na festiwalu Scottish Dance Theatre. Od kilku lat gościmy takich dużych artystów na Sali Operowej w Centrum Spotkania Kultur. To będzie pierwsza okazja, aby się z nimi spotkać – mówi Ryszard Kalinowski, organizator wydarzenia.

Scottish Dance Theatre zaprezentuje w Lublinie dwa spektakle. Pierwszy z nich – „The Flock” – to akrobatyczna podróż inspirowana epicką migracją ptaków. Drugi, „Moving Cloud”, będzie spotkaniem tańca z muzyką celtycką, łączącym tradycyjne szkockie rytmy z nowoczesnym podejściem do choreografii.

– To połączenie tradycyjnego szkockiego tańca z zupełnie nowym duchem tańczenia – podkreślają organizatorzy.

Kobiety na scenie i młodzi w centrum

Tegoroczna edycja przyniesie 16 spektakli, z czego aż ponad 90 procent przygotowały kobiety. W programie znalazły się występy artystek z Litwy, Ukrainy i Gruzji, a także grup tanecznych z Hiszpanii i Francji.

Istotnym elementem festiwalu będzie także prezentacja młodego pokolenia tancerzy w ramach modułu „Młoda Generacja”. Oprócz spektakli zaplanowano warsztaty oraz spotkania z twórcami.

– To możliwość spotkania z choreografami i tancerzami na sali. Proponujemy cykl warsztatów tańca współczesnego. Studenci szkół tańca i szkół baletowych przyjeżdżają do nas po to, żeby się spotkać z wybitnymi twórcami na sali. Mogą zaznajomić się z ich technikami, metodami pracy i doświadczyć, jak to jest być częścią takiego zespołu – mówi Beata Mysiak z Centrum Kultury w Lublinie.

Taniec w całym mieście

Spektakle w ramach 29. Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca będą prezentowane w różnych instytucjach kultury – m.in. w Centrum Kultury w Lublinie, Teatrze Starym oraz Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”. Wstęp na wydarzenia jest biletowany. Wydarzenie potrwa od 6 fo 11 listopada.