Broń w lubelskim ratuszu. „W przypadku wojny umiejętność strzelania nie zaszkodzi”

Statystyki pokazują, że od 2021 roku zauważalny jest wyraźny przyrost liczby osób, którym państwo polskie wydało pozwolenie na posiadanie broni palnej. W ciągu czterech ostatnich lat liczba ta wzrosła czterokrotnie. W minionym roku było to rekordowe 46 tysięcy zdobytych uprawnień.

- Bardzo długo żyliśmy w pokoju. Wydawało nam się, że wojna to relikt przeszłości, anachronizm, który nas nie dotyczy i nigdy nie spotka. Że złe rzeczy dzieją się może gdzieś w dzikich krajach, na innych kontynentach, ale nie w cywilizowanej Europie, więc po co nam broń czy przysposobienie obronne w szkołach?

- A w przypadku jakiegoś kataklizmu umiejętność strzelania na pewno nie zaszkodzi. Kraje, które mają świadomość, że wojna może się zdarzyć, mają bardzo rozwiniętą obronę terytorialną i świadomość wokół tego tematu wśród cywilów. W Szwajcarii na przykład strzela każde dziecko, każdy dorosły, każdy staruszek - opowiada Szczyrek.

Z danych statystycznych zaprezentowanych przez Portal Strzelecki wynika, że w Polsce na 100 tysięcy mieszkańców przypada 2,5 sztuki broni palnej. W tym zestawieniu zajmujemy ostatnie miejsce w Unii Europejskiej. Liderem w tej klasyfikacji jest Finlandia, gdzie jest to 32,4 sztuk na 100 tysięcy obywateli.

Krytycy powszechnego dostępu do broni podnoszą prosty, wręcz darwinistyczny, ale bardzo skuteczny argument: koniec końców służy ona głównie zabijaniu.

- Do zabijania może służyć każdy przedmiot. Pod warunkiem, że jest źle, szkodliwie, niewłaściwie użyty. I broń też, oczywiście. Bezpieczeństwo w używaniu broni w dużej mierze zależy więc od stanu populacji. Jeśli mamy wyedukowane, mądre, stabilne społeczeństwo, nie będzie z tego prawie żadnych szkód.

- Prawda jest taka, i to nie do podważenia, że liczby wydawanych pozwoleń na broń i sprzedawanej broni w Polsce tylko rosną i będą rosnąć na skutek reakcji ludzi na wydarzenia za naszą wschodnią granicą. Do lamusa odchodzi przekonanie, że strzelają tylko barbarzyńcy. Bo to mit. Broń mogą mieć też normalni ludzie. Również w Polsce - przekonuje Michał Szczyrek.