Święta za granicą – najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Europie

Niemal w każdym dużym mieście europejskim w grudniu, a niekiedy nawet już w listopadzie, rozpoczynają się świąteczne jarmarki. Poniższa lista obejmuje subiektywny przegląd najpiękniejszych z nich.

Francja – Strasburg

Przez wiele osób to właśnie Strasburg określany jest mianem stolicy Bożego Narodzenia. Tutejszy jarmark świąteczny (Christkindelsmärik) odbywa się od 1570 roku, co czyni go jednym z najstarszych tego typu wydarzeń w Europie. Każdego roku otwieranych jest nawet ponad 300 stoisk, a plac Kléber ozdabiany jest ogromną choinką.

Z uwagi na swoje położenie, Strasburg łączy tradycje francuskie i… niemieckie. Jeśli więc wahasz się, czy wybrać się ja bożonarodzeniowy jarmark do Francji, czy do Niemiec, to właśnie Strasburg może być dobrym wyborem. Na stoiskach znajdziesz bowiem zarówno francuskie bagietki i aromatyczne sery, jak i kugelhopf i inne przysmaki z niemieckim rodowodem.

Czechy – Praga

Jarmark bożonarodzeniowy w Pradze organizowany jest na Rynku Staromiejskim i Placu Wacława – centralnym punktem również jest gigantyczna choinka. Na stoiskach znaleźć można szeroki wybór czeskich przysmaków – w tym wszystkim świeżo wypiekane nad ogniem ciastka z cynamonem (trdelnik). Nie brakuje również rękodzieła i różnego typu przedmiotów, które doskonale sprawdzają się w roli świątecznych upominków.

Austria – Wiedeń

W Wiedniu jarmarki bożonarodzeniowe odbywają się w więcej niż jednej lokalizacji, ale najsłynniejszym jest Christkindlmarkt organizowany przed ratuszem miejskim. Godnymi uwagi są również te odbywające się przy pałacu Schönbrunn oraz przy Belwederze. Na stoiskach wiedeńskich jarmarków można znaleźć ręcznie zdobione bombki choinkowe, świece i wyroby jubilerskie. Można tu również skosztować lokalnych specjałów – w szczególności: gorącej czekolady z rumem i strudli jabłkowych.

Niemcy – Berlin, Norymberga, Drezno

W Niemczech jarmarki bożonarodzeniowe organizowane są w wielu miastach, a te najbardziej atrakcyjne odbywają się w Berlinie, Norymberdze i w Dreźnie. Niektóre z nich mają tradycyjny charakter, innym towarzyszą np. sezonowe lodowiska. Nad jarmarkiem bożonarodzeniowym w Norymberdze rozchodzi się aromat tradycyjnych pierników, z kolei atrakcją w Dreźnie jest ogromne ciasto Stollen, które waży kilkaset kilogramów.

Węgry – Budapeszt

W Budapeszcie plac Vörösmarty co roku zamienia się w centrum świątecznej zabawy. Na stoiskach serwowane są lokalne specjały – przede wszystkim langosz, gulasz w chlebkach oraz naleśniki. Co ciekawe, jarmark w Budapeszcie uważany jest za jeden z najtańszych dla kupujących – ceny specjałów i upominków są tu wyjątkowo atrakcyjne.

Dania – Kopenhaga

Jarmark świąteczny w parku rozrywki? To możliwe i to właśnie w Kopenhadze. Jarmark bożonarodzeniowy jest tu bowiem organizowany w Ogrodach Tivoli, gdzie na odwiedzających czekają nie tylko kulinaria i pamiątki, ale też świątecznie przyozdobione karuzele i kolejki. Podczas jarmarku w Kopenhadze warto skosztować duńskiego napoju gløgg (grzane wino z bakaliami i przyprawami korzennymi – czasami serwowane również w wersji bezalkoholowej), a także okrągłych ciastek z konfiturami (æbleskiver).

Chorwacja – Zagrzeb

W plebiscycie European Best Destinations to właśnie Zagrzeb był przez kilka lat oceniany jako najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie. Wydarzeniu towarzyszą koncerty, lodowiska, iluminacje i szeroka oferta gastronomiczna. Będąc tu, warto spróbować chorwackich win, serów i tradycyjnych wypieków.

Polska – Gdańsk, Kraków

Także i w Polsce nie brakuje miejsc, które w okresie przedświątecznym zamieniają się w bożonarodzeniowej jarmarki. Te uznawane za najpiękniejsze odbywają się w Gdańsku na Targu Węglowym oraz w Krakowie na Rynku Głównym. Atrakcją krakowskiego jarmarku jest coroczny konkurs na szopki krakowskie.

Włochy – Bolzano

Specyficznie położone Bolzano łączy włoskie i alpejskie tradycje. Tutejszy jarmark świąteczny odbywa się na Piazza Walther. Uczestnicząc w nim, warto skosztować pieczonych jabłek z orzechami, aromatycznych win i wypieków z jabłkami. Region ten słynie z rzemieślniczych wyrobów drewnianych i ceramicznych, które sprzedawane są właśnie na bożonarodzeniowych stoiskach.