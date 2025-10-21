Święta za granicą – najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Europie

Coraz popularniejszą alternatywą dla spędzania świąt Bożego Narodzenia w domowym zaciszu, przy tradycyjnym stole i w szerokim gronie rodzinnym, jest świętowanie w podróży. Niektórzy wybierają w tym terminie egzotyczne kierunki, które oferują wysokie temperatury i możliwość odpoczynku w zupełnie innej aurze, ale to nie zapewnia typowo świątecznego klimatu, który można z kolei poczuć, wybierając się na bożonarodzeniowe jarmarki. Wydarzenia te również na dobre wpisały się w tradycję świąteczną, a uczestnictwo w nich może dostarczyć wyjątkowych wrażeń. Sprawdź, gdzie odbywają się najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Europie!
Jarmarki bożonarodzeniowe – tradycja, która wciąż się rozwija
Pierwsze jarmarki świąteczne były organizowane już przed wiekami – ich kolebką była Austria oraz Niemcy. Pierwotnie ich celem było umożliwienie mieszkańcom dużych miast zakupu produktów spożywczych oraz prezentów – czyli tego, co bywa potrzebne w okolicach świąt. Jarmarki te miały więc raczej praktyczny charakter, a z czasem na dobre wpisały się w okołoświąteczne tradycje, zyskując coraz piękniejszą oprawę wizualną.
Dziś jarmarki bożonarodzeniowe są prawdziwą atrakcją dla mieszkańców miast, w których są organizowane, ale też dla turystów. Można uczestniczyć w nich niemal w każdym większym mieście europejskim. Poszczególne jarmarki różnią się pomiędzy sobą – niektóre oferują głównie rękodzieło, a na innych dominują lokalne przysmaki. Ich wspólnym mianownikiem jest jednak typowo świąteczny klimat.
Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Europie
Niemal w każdym dużym mieście europejskim w grudniu, a niekiedy nawet już w listopadzie, rozpoczynają się świąteczne jarmarki. Poniższa lista obejmuje subiektywny przegląd najpiękniejszych z nich.
Francja – Strasburg
Przez wiele osób to właśnie Strasburg określany jest mianem stolicy Bożego Narodzenia. Tutejszy jarmark świąteczny (Christkindelsmärik) odbywa się od 1570 roku, co czyni go jednym z najstarszych tego typu wydarzeń w Europie. Każdego roku otwieranych jest nawet ponad 300 stoisk, a plac Kléber ozdabiany jest ogromną choinką.
Z uwagi na swoje położenie, Strasburg łączy tradycje francuskie i… niemieckie. Jeśli więc wahasz się, czy wybrać się ja bożonarodzeniowy jarmark do Francji, czy do Niemiec, to właśnie Strasburg może być dobrym wyborem. Na stoiskach znajdziesz bowiem zarówno francuskie bagietki i aromatyczne sery, jak i kugelhopf i inne przysmaki z niemieckim rodowodem.
Czechy – Praga
Jarmark bożonarodzeniowy w Pradze organizowany jest na Rynku Staromiejskim i Placu Wacława – centralnym punktem również jest gigantyczna choinka. Na stoiskach znaleźć można szeroki wybór czeskich przysmaków – w tym wszystkim świeżo wypiekane nad ogniem ciastka z cynamonem (trdelnik). Nie brakuje również rękodzieła i różnego typu przedmiotów, które doskonale sprawdzają się w roli świątecznych upominków.
Austria – Wiedeń
W Wiedniu jarmarki bożonarodzeniowe odbywają się w więcej niż jednej lokalizacji, ale najsłynniejszym jest Christkindlmarkt organizowany przed ratuszem miejskim. Godnymi uwagi są również te odbywające się przy pałacu Schönbrunn oraz przy Belwederze. Na stoiskach wiedeńskich jarmarków można znaleźć ręcznie zdobione bombki choinkowe, świece i wyroby jubilerskie. Można tu również skosztować lokalnych specjałów – w szczególności: gorącej czekolady z rumem i strudli jabłkowych.
Niemcy – Berlin, Norymberga, Drezno
W Niemczech jarmarki bożonarodzeniowe organizowane są w wielu miastach, a te najbardziej atrakcyjne odbywają się w Berlinie, Norymberdze i w Dreźnie. Niektóre z nich mają tradycyjny charakter, innym towarzyszą np. sezonowe lodowiska. Nad jarmarkiem bożonarodzeniowym w Norymberdze rozchodzi się aromat tradycyjnych pierników, z kolei atrakcją w Dreźnie jest ogromne ciasto Stollen, które waży kilkaset kilogramów.
Węgry – Budapeszt
W Budapeszcie plac Vörösmarty co roku zamienia się w centrum świątecznej zabawy. Na stoiskach serwowane są lokalne specjały – przede wszystkim langosz, gulasz w chlebkach oraz naleśniki. Co ciekawe, jarmark w Budapeszcie uważany jest za jeden z najtańszych dla kupujących – ceny specjałów i upominków są tu wyjątkowo atrakcyjne.
Dania – Kopenhaga
Jarmark świąteczny w parku rozrywki? To możliwe i to właśnie w Kopenhadze. Jarmark bożonarodzeniowy jest tu bowiem organizowany w Ogrodach Tivoli, gdzie na odwiedzających czekają nie tylko kulinaria i pamiątki, ale też świątecznie przyozdobione karuzele i kolejki. Podczas jarmarku w Kopenhadze warto skosztować duńskiego napoju gløgg (grzane wino z bakaliami i przyprawami korzennymi – czasami serwowane również w wersji bezalkoholowej), a także okrągłych ciastek z konfiturami (æbleskiver).
Chorwacja – Zagrzeb
W plebiscycie European Best Destinations to właśnie Zagrzeb był przez kilka lat oceniany jako najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie. Wydarzeniu towarzyszą koncerty, lodowiska, iluminacje i szeroka oferta gastronomiczna. Będąc tu, warto spróbować chorwackich win, serów i tradycyjnych wypieków.
Polska – Gdańsk, Kraków
Także i w Polsce nie brakuje miejsc, które w okresie przedświątecznym zamieniają się w bożonarodzeniowej jarmarki. Te uznawane za najpiękniejsze odbywają się w Gdańsku na Targu Węglowym oraz w Krakowie na Rynku Głównym. Atrakcją krakowskiego jarmarku jest coroczny konkurs na szopki krakowskie.
Włochy – Bolzano
Specyficznie położone Bolzano łączy włoskie i alpejskie tradycje. Tutejszy jarmark świąteczny odbywa się na Piazza Walther. Uczestnicząc w nim, warto skosztować pieczonych jabłek z orzechami, aromatycznych win i wypieków z jabłkami. Region ten słynie z rzemieślniczych wyrobów drewnianych i ceramicznych, które sprzedawane są właśnie na bożonarodzeniowych stoiskach.
Czy na świąteczny wyjazd potrzebne jest ubezpieczenie turystyczne?
Kilkudniowy wypad do dużego europejskiego miasta z pozoru może wydawać się wyprawą, która nie wymaga zakupu ubezpieczenia turystycznego – w końcu kraje europejskie honorują kartę EKUZ, która zapewnia dostęp do świadczeń medycznych (bezpłatnych w takim zakresie, jaki obowiązują obywateli danego kraju). Niestety w niektórych krajach powszechnie obowiązują dopłaty do wizyt medycznych lub hospitalizacji. Nie warto więc rezygnować z kompleksowego ubezpieczenia. Karta EKUZ nie zapewnia bowiem np. transportu medycznego do kraju stałego zamieszkania albo świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenie podróżne pokrywa nie tylko koszty leczenia, ale też zapewnia odszkodowanie w przypadku nieszczęśliwego wypadku, a także szerokie wsparcie assistance z całodobową infolinią i świadczeniami np. w przypadku opóźnionego lotu lub bagażu, co często zdarza się w szczytowym sezonie świątecznym.
Co powinno zawierać ubezpieczenie podróżne na świąteczny wyjazd za granicę?
Dobre ubezpieczenie turystyczne na świąteczny wyjazd powinno być dopasowane do indywidualnego planu podróży – to znaczy powinno oferować taki zakres, by zapewnić kompleksową ochronę wraz z pokryciem ewentualnych kosztów związanych np. z nagłym zachorowaniem, nieszczęśliwym wypadkiem czy też konieczną akcją ratunkową.
W AXA Partners do wyboru są aż trzy warianty ubezpieczenia turystycznego:
1. Urlopowicz – obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą do 200 000 zł. W opcji tej jest też zawarte ubezpieczenienastępstw nieszczęśliwych wypadków do 20 000 zł, a także wsparcie assistance z całodobową infolinią, tłumaczeniami telefonicznymi oraz świadczeniami za opóźniony/ odwołanylot lub bagaż.
2. Podróżnik – ten wariant obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą z sumą ubezpieczenia do 600 000 zł oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków do 50 000 zł. Dodatkowo polisa w wariancie Zdobywca zawiera ubezpieczenie bagażu do 3 000 zł i ubezpieczenie OC w życiu prywatnym do 250 000 zł. Pakiet assistance oferuje wyższe kwoty świadczeń za opóźnienia lotu i bagażu niż w wariancie Urlopowicz, a dodatkowo również zapewnia np. pomoc prawną.
3. Zdobywca – obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą do 40 000 000 zł oraz następstw nieszczęśliwych wypadków do 150 000 zł. Wariant ten zawiera także ubezpieczenie bagażu do 6 000 zł, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym do 1 500 000 zł i ubezpieczenie pozostawionego mienia do 25 000 zł. Pakiet assistance oferuje wyższe kwoty świadczeń za opóźnienia lotu/ odwołanie lotu, niż w wariancie Urlopowicz, a dodatkowo ubezpieczenie bagażu, ale i również np. pomoc prawną.
Aby wybrać najkorzystniejszy wariant ubezpieczenia na podróż świąteczną i ewentualne rozszerzenia ochrony związane z formułą podróżowania, weź pod uwagę:
-
Kierunek wyprawy – im dalej od kraju zamieszkania się wybierasz, tym bardziej wskazany jest wybór wariantu ubezpieczenia oferującego wysokie sumy ubezpieczenia na pokrycie kosztów leczenia i ewentualnego transportu medycznego do kraju stałego zamieszkania.
-
Długość i charakter wyjazdu – zamierzasz spędzać czas głównie na jarmarkach bożonarodzeniowych, a może również pojeździć na nartach i to poza oficjalnymi trasami narciarskimi? Im więcej aktywności sportowych lub wręcz ekstremalnych planujesz, tym bardziej wskazane staje się uzupełnienie ubezpieczenia o rozszerzenie ubezpieczenia o sporty wysokiego ryzyka, a w przypadku planowanych sportów zimowych także o pakiet narty, który zapewnia dodatkowe ubezpieczenie sprzętu sportowego, zwrot kosztów karnetu narciarskiego i świadczenia za zamknięcie tras narciarskich.
Ubezpieczenie turystyczne AXA to nie tylko kompleksowa, ale również bardzo wygodna opcja na wyjazd świąteczny. Ze swojej polisy możesz korzystać bezpośrednio w telefonie, a kupić możesz ją z wyprzedzeniem lub nawet na 4 godziny przed podróżą. W cenie każdego wariantu polisy podróżnej od AXA Partners znajduje się klauzula alkoholowa, co jest szczególnie istotne, jeśli wybierasz się na jarmarki bożonarodzeniowe z myślą o kosztowaniu lokalnych specjałów – w tym grzańców czy też aromatycznych win. Wielu ubezpieczycieli wymaga dodatkowych opłat za klauzulę alkoholową, a w przypadku ubezpieczeń AXA Partners nie musisz dopłacać za tę opcję – możesz cieszyć się wyjazdem bez obaw o to, że degustacja lokalnych trunków spowoduje odmowę wypłaty środków z ubezpieczenia.