Wyciąg z ogłoszenia Urzędu Miasta Terespol

Jest akt oskarżenia wobec 50-letniego mężczyzny, który w busie relacji Biała Podlaska-Lublin napastował kobiety. Prokuratura postawiła mu w sumie kilka zarzutów.
Już w tę sobotę (25 października) Hotel Arche w Janowie Podlaskim zamieni się w stolicę lokalnej kuchni i muzycznej zabawy. Podlaskie Święto Chmielu to festiwal pełen regionalnych smaków, tradycyjnej biesiady i wyjątkowych piw rzemieślniczych. To doskonała okazja, by spędzić jesienny wieczór przy lokalnych przysmakach, aromacie chmielu i w dobrym towarzystwie.
We wtorek rano na polu we wsi Koszoły w gminie Łomazy (pow. bialski) znaleziono balon z ładunkiem 1,4 tysiąca paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Według Straży Granicznej, kontrabanda miała pochodzić z Białorusi.
Jak połączyć technologię z odpowiedzialnością, a innowacje z humanizmem? Na to pytanie odpowiedzą uczestnicy III Międzynarodowej Konferencji „Humanistyczna i Społeczna Perspektywa w Naukach Technicznych – HUSNAT 2025”, która odbędzie się 23–24 października na Politechnice Lubelskiej.
Różnorodne techniki oddechowe są jednymi z najszybszych i najmniej wymagających form ekspresowego uspokojenia skołatanych nerwów. Poznaj te, które możesz wprowadzić od razu, choćby od dziś – sprawdź, jak możesz sobie pomóc!
Bardzo kreatywne miejsce na kryjówkę wybrał sobie 56-letni mieszkaniec powiatu hrubieszowskiego poszukiwany listem gończym. Myślał, że odpowiedzialności uniknie chowając się pod podłogą.
„Sprawdź faceta” - pod takim hasłem łukowskie stowarzyszenie Razem Ponad Podziałami zachęca mężczyzn do badań profilaktycznych jąder i prostaty.
W poniedziałek wieczór w powiecie świdnickim doszło do tragicznego wypadku.
ING Bank Śląski po raz trzeci zlecił badanie na reprezentatywnej grupie Polaków by sprawdzić, jakie mamy podejście do emerytury. Poprzednie edycje odbyły się w 2022 i 2024 roku. Wyniki tegorocznych badań pokazują kilka zasadniczych różnic.
W Tomaszowie Lubelskim trwa drugi dzień międzynarodowej konferencji o dezinformacji. Punktualnie o godzinie 10 rozpocznie się panel, którego bohaterem będzie prezydent RP Karol Nawrocki.
