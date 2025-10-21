Lidl wycofuje produkt. Klienci proszeni są o zwrot

Sieć sklepów Lidl informuje o wycofaniu produktu spożywczego. Z komunikatu wynika, że w produkcie mogą znajdować się metaliczne ciała obce.
W komunikacie sieci Lidl chodzi o wafle maślane z nadzieniem karmelowym, 560 g firmy Sondey z datą minimalnej trwałości 4.12.2025 i numerem partii I25233A.
- Jako odpowiedzialny społecznie i świadomy przedsiębiorca na pierwszym miejscu zawsze stawiamy jakość i bezpieczeństwo oferowanych przez nas produktów, dlatego też aby sprostać Państwa zaufaniu przeprowadzamy kilka tysięcy badań rocznie w akredytowanych, niezależnych, zewnętrznych laboratoriach, a także weryfikujemy procesy po stronie dostawców oraz reagujemy na wszystkie niezgodności - czytamy w komunikacie sieci Lidl.
Konsumenci, którzy zakupili wyżej wymieniony produkt proszeni są o niespożywanie wafli i zwrócić go w najbliższym sklepie sieci. Nie ma potrzeby okazywania paragonu.
- Dostawca Biscuit International oraz firma Lidl przepraszają wszystkich konsumentów, którzy kupili wskazany produkt, za zaistniałą sytuację i zapewniają, że grono specjalistów każdego dnia dba o bezpieczeństwo oferowanych artykułów - informuje Lidl.