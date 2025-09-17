Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

MŚ siatkarzy: Polska lepsza od Holandii, w 1/8 finału zagramy z Kanadą

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Polska z problemami, ale jednak ograła w środę Holandię 3:1
Polska z problemami, ale jednak ograła w środę Holandię 3:1 (fot. en.volleyballworld.com)

Polska pokonała w środę Holandię 3:1 i z pierwszego miejsca awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy, które rozgrywane są na Filipinach. Biało-Czerwoni nie rozegrali wielkiego spotkania, ale najważniejsze, że zrobili swoje. W meczu wzięło udział dwóch zawodników Bogdanki LUK Lublin: Marcin Komenda i Wilfredo Leon. Po przeciwnej stronie siatki pojawił się były gracz mistrzów Polski - Bennie Tuinstra.

Zawody zaczęły się od prowadzenia naszego zespołu 3:1. „Pomarańczowi” szybko pokazali jednak, że będą tego dnia groźni. Błyskawicznie na tablicy wyników pojawił się remis 4:4.

Później w wielu fragmentach, to rywale byli na prowadzeniu – 8:7, 16:14, a w końcówce już 22:19. Niestety, Holandia nie wypuściła już z rąk dużej szansy na „urwanie” seta jednemu z faworytów i ostatecznie wygrała 25:22.

Druga partia rozpoczęła się od rezultatu 4:1 na korzyść Polski. Za chwilę było już jednak 5:4 dla zespołu drużyny trenera Joela Banksa. Kolejne fragmenty toczyły się w stylu cios za cios i żadnej z ekip nie udało się uzyskać większej zaliczki. Dopiero dobra gra blokiem Biało-Czerwonych pozwoliła im odskoczyć na 17:15. W końcówce było jeszcze trochę emocji jednak Bartosz Kurek zamknął drugą odsłonę skutecznym atakiem (25:23).

W trzecim rozdaniu po wyrównanych pierwszych minutach to podopieczni Nikoli Grbicia niemal cały czas byli na prowadzeniu. Tym razem kontrolowali sytuację na parkiecie i wygrali do 19.

Dużo działo się w czwartym secie. Holandia miała sporo dobrych momentów. Przy wyniku 14:11 dla rywali dzięki zagrywce Tomasza Fornala wróciliśmy do gry. Szkoda, że tylko na chwilę, bo „Pomarańczowi” ponownie zdołali wypracować sobie dwa „oczka” zaliczki (18:16).

Zanosiło się na duże nerwy w końcówce, ale obraz meczu zmienił Kamil Semeniuk, który pojawił się na zagrywce. Dzięki jego asom błyskawicznie zrobiło się 21:18 dla Polski. Rywale jeszcze powalczyli i zbliżyli się na 22:21. Fabian Plak pomylił się jednak ze swoim serwisem, a to oznaczało, że jest praktycznie po meczu.

– Potrzebowaliśmy takiego spotkania przed tą najważniejszą częścią mistrzostw świata. Nie każdy mecz układa się tak, jak tego chcesz, ale liczy się zwycięstwo – powiedział po końcowym gwizdku Kamil Semeniuk.

Z kolei trener Grbić chwalił Holendrów.

– Atakowali bardzo dobrze, serwowali bardzo dobrze i ogólnie rozegrali dobre spotkanie. Ja zdecydowanie bardziej wolę takie mecze niż łatwe zwycięstwo 3:0. Dzięki temu na tym etapie turnieju można wyciągnąć ważne wnioski na dalszą jego część – przyznał Nikola Grbić.

W kolejnych spotkaniu, już w 1/8 finału mistrzostw świata Polska zmierzy się z Kanadą. Zawody zaplanowano na najbliższą sobotę.

Polska – Holandia 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22)

Polska: Komenda, Kurek, Leon, Kochanowski, Fornal, Huber, Popiwczak (libero) oraz Semeniuk.

Holandia: Ahyi, Van Der Ent, Plak, Berghout, Koops, Tuinstra, Jorna (libero) oraz Korneblek, Wiltenburg, Meijs, Bak.

Czytaj więcej o:
siatkówka mistrzostwa świata w siatkówce bogdanka luk lublin Wilfredo Leon marcin komenda

Polska z problemami, ale jednak ograła w środę Holandię 3:1

30. KOLEJKA

Wyniki:

Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 0:3
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0
Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 3:1
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0

Tabela:

1. Jastrzębski Węgiel 30 75 80:31
2. Projekt 30 72 81:33
3. Zawiercie 30 72 79:32
4. Bogdanka LUK 30 63 74:43
5. ZAKSA 30 62 70:46
6. Resovia 30 59 73:50
7. Skra 30 51 63:54
8. Norwid 30 46 60:59
9. Olsztyn 30 40 52:60
10. Ślepsk 30 39 56:66
11. Trefl 30 34 50:70
12. Stilon 30 28 45:72
13. Lwów 30 26 46:73
14. Nysa 30 25 40:77
15. Katowice 30 15 33:81
16. Będzin 30 13 27:82

