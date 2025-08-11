Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sport
PlusLiga siatkarzy: Japończyk w kadrze beniaminka z Chełma

Nowym libero chełmskiego beniaminka został Japończyk Sonae Kazuma
Nowym libero chełmskiego beniaminka został Japończyk Sonae Kazuma (fot. InPost ChKS Chełm)

InPost ChKS Chełm na nowego libero

Do kadry chełmskiego beniaminka dołączył 27-letni Japończyk Sonae Kazuma. Jest to transfer czasowy, spowodowany kontuzją Jędrzeja Gruszczyńskiego. Gra w drużynie z Chełma będzie debiutem w Europie. Libero związał się z beniaminkiem pięciomiesięcznym kontraktem z opcją przedłużenia na cały sezon.

Nowy gracz na pozycji libero występował w ekstraklasie, w swoim kraju, w zespole VC Nagano Tridents. Wcześniej grał m.in. w: Oita Miyoshi Weisse Adler czy Daido Steel Red Star.

Pozyskanie Japończyka związane jest z kontuzją, której doznał podstawowy libero InPost ChKS Chełm Jędrzej Gruszczyński. Pozyskany z PGE Projektu Warszawa siatkarz został wyłączony z gry przez kilka miesięcy, nie weźmie zatem udziału w okresie przygotowawczym.

 

- Niestety, Jędrzej jako nasz podstawowy libero doznał urazu, który eliminuje go na kluczowy dla nas wszystkich okres. Długo szukaliśmy rozwiązania, ponieważ w tym czasie nie jest łatwo znaleźć nowych zawodników, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż mamy problem z liczbą obcokrajowców na boisku. Prowadziliśmy wiele rozmów, jednak ostatecznie zdecydowaliśmy się na transfer Sonae Kazumy - mówi na oficjalnej stronie klubowej Dominik Małys, wiceprezes Chełmskiego Klubu Sportowego.

- Uważamy jednak, że Jędrzej jest wartościową częścią naszej drużyny i zrobiliśmy wiele, aby go zatrzymać i zapewnić mu, jak najlepsze warunki do rehabilitacji. Wierzymy, że jeszcze w tym sezonie zobaczymy go na boisku. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować chełmskim przedsiębiorcom, którzy dołożyli swoją cegiełkę do przeprowadzonego transferu - dodaje wiceprezes.

O nowym libero pozytywnie wypowiada się szkoleniowiec InPOst ChKS Chełm Krzysztof Andrzejewski.

- W minionym sezonie wysoko uplasował się w rankingu najlepiej przyjmujących zawodników w Japonii – znalazł się na drugiej pozycji. Wyprzedził m.in. reprezentacyjnych libero, więc wiele mówi to o jego umiejętnościach. Zresztą, wszyscy japońscy gracze są znani z tego, że te walory defensywne są u nich na bardzo wysokim poziomie. Mam nadzieję, że te Sonae przeniesie te umiejętności na polskie hale - mówi na klubowej stronie opiekun zespołu.

- Transfer przeprowadziliśmy ze względu na kontuzję Jędrzeja Gruszczyńskiego. Powrót do pełnego zdrowia w jego przypadku potrwa jeszcze na pewno kilka miesięcy. Musieliśmy więc zabezpieczyć się na tej pozycji i zakontraktować jeszcze jednego gracza. Jesteśmy zadowoleni z tego transferu, jednak cały czas będziemy dbać o to, by Jędrzej jak najszybciej wrócił do gry - dodaje trener. 

Sam zawodnik jest optymistycznie nastawiony do pracy w ekipie beniaminka.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że zostałem zawodnikiem InPost ChKS Chełm. To mój pierwszy sezon poza Japonią i pierwsze tak duże wyzwanie. Czuję zarówno dumę, jak i radość, że mogę rozpocząć tę podróż z nową drużyną. Dołożę wszelkich starań, aby wnieść do zespołu jak najwięcej. Dziękuję i cieszę się, że będziemy mogli wspólnie świętować sukcesy - tłumaczy na stronie zawodnik z Japonii.

e-Wydanie
PlusLiga
30. KOLEJKA

Wyniki:

Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 0:3
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0
Warta Zawiercie - BOGDANKA LUK Lublin 3:1
BOGDANKA LUK Lublin - Warta Zawiercie 3:0

Tabela:

1. Jastrzębski Węgiel 30 75 80:31
2. Projekt 30 72 81:33
3. Zawiercie 30 72 79:32
4. Bogdanka LUK 30 63 74:43
5. ZAKSA 30 62 70:46
6. Resovia 30 59 73:50
7. Skra 30 51 63:54
8. Norwid 30 46 60:59
9. Olsztyn 30 40 52:60
10. Ślepsk 30 39 56:66
11. Trefl 30 34 50:70
12. Stilon 30 28 45:72
13. Lwów 30 26 46:73
14. Nysa 30 25 40:77
15. Katowice 30 15 33:81
16. Będzin 30 13 27:82

