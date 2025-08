Kewin Sasak ma za sobą kapitalny turniej (fot. en.volleyballworld.com)

Polscy siatkarze w wielkim stylu wygrali tegoroczną Ligę Narodów. Biało-Czerwoni w fazie pucharowej rozbili po kolei: Japonię, Brazylię i Włochy. Co więcej, w tych spotkaniach nie stracili nawet seta. Dlatego nie ma się co dziwić, że władze światowej federacji do drużyny marzeń turnieju finałowego wybrały trzech Polaków, w tym dwóch zawodników Bogdanki LUK Lublin.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować