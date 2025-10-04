Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek ze srebrnymi medalami w Speedway of Nations

Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek wywalczyli w sobotę srebrny medal w Speedway of Nations
Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek wywalczyli w sobotę srebrny medal w Speedway of Nations (fot. PAP/Tytus Żmijewski)

W sobotę w Toruniu odbyły się zawody Speedway of Nations. Polacy w składzie Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek dotarli do wielkiego finału, ale w nim musieli uznać wyższość Australijczyków

Polacy jeszcze nigdy nie sięgnęli po złoto w cyklu Speedway of Nations i w sobotę chcieli przełamać tę passę. W fazie zasadniczej Zmarzlik i Dudek prezentowali się znakomicie i do ostatniego biegu ze swoim udziałem pozostawali niepokonani. Dopiero w 20. gonitwie lepsi od Biało-Czerwonych okazali się Duńczycy i te dwie reprezentacje spotkały się ze sobą w barażu. A w nim wykluczony został Leon Madsen i powtórka odbyła się w trzyosobowym składzie. Choć bieg wygrał Michael Jepsen Jensen to awans do finału wywalczyli Polacy.

W decydującym wyścigu Zmarzlik i Dudek stanęli naprzeciwko Brady’ego Kurtza i Jacka Holdera, których pokonali w fazie zasadniczej. W finale kibice nie zobaczyli jednak powtórki. Gospodarze przegrali tę gonitwę 2:7 i ostatecznie musieli zadowolić się srebrnymi krążkami

  1. Australia (37 pkt): 1. Brady Kurtz 20 (0,4,4,4,4,4) * 2. Jack Holder 17+5 (2,3*,3*,3*,3*,3*) * 3. Jason Doyle nie startował. * II. Polska (35 pkt): 1. Patryk Dudek 17+2 (4,2,3*,2,3*,3) * 2. Bartosz Zmarzlik 18+1 (3*,3,4,4,4,0) * 3. Piotr Pawlicki nie startował. * III. Dania (34 pkt): 1. Leon Madsen 18+2 (3*,0,4,4,3*,4) * 2. Michael Jepsen Jensen 16 (4,2,2,2,4,2) * 3. Mikkel Michelsen nie startował * IV. Szwecja (27 pkt): 1. Jacob Thorssell 6+2 (3*,0,0,0,0,3*) * 2. Fredrik Lindgren 21 (4,4,2,3,4,4) * 3. Timo Lahti nie startował. * V.Wielka Brytania (24 pkt): 1. Robert Lambert 16+1 (2,3,3*,3,3,2) * 2. Daniel Bewley 6 (0,2,4,w,-,-) * 3. Tom Brennan 2 (2,0) *VI. Łotwa (18 pkt): 1. Andrzej Lebiediew 14 (3,4,3,2,2,-) * 2. Jewgienij Kostygow 0 (-,0,-,-,0,0) * 3. Daniił Kołodinski 4 (2,0,0,2) * VII. Czechy (14 pkt): 1. Vaclav Milik 2 (0,-,-,2,0,0) * 2. Jan Kvech 12 (2,4,2,d,2,2) * 3. Adam Bednar 0 (d,0).

Bieg po biegu

  1. (60,68) Lindgren, Thorssell, Kvech, Milik
  2. (60,36) Dudek, Zmarzlik, Holder, Kurtz
  3. (60,83) Jepsen Jensen, Madsen, Lambert, Bewley
  4. (61,18) Kvech, Lebiediew, Kołodinski, Bednar (d)
  5. (60,17) Lindgren, Zmarzlik, Dudek, Thorssell
  6. (60,25) Kurtz, Holder, Jepsen Jensen, Madsen
  7. (60,69) Lebiediew, Lambert, Bewley, Kostygow
  8. (59,92) Zmarzlik, Dudek, Kvech, Bednar
  9. (60,04) Kurtz, Holder, Lindgren, Thorssell
  10. (60,79) Madsen, Lebiediew, Jepsen Jensen, Kołodinski
  11. (60,43) Bewley, Lambert, Milik, Kvech (d/4)
  12. (60,79) Madsen, Lindgren, Jepsen Jensen, Thorssell
  13. (60,94) Zmarzlik, Lambert, Dudek, Bewley (w/u)
  14. (60,95) Kurtz, Holder, Lebiediew, Kołodinski
  15. (61,64) Jepsen Jensen, Madsen, Kvech, Milik
  16. (61,81) Lindgren, Lambert, Brennan, Thorssell
  17. (61,16) Zmarzlik, Dudek, Lebiediew, Kostygow
  18. (61,08) Kurtz, Holder, Kvech, Milik
  19. (61,38) Lindgren, Thorssell, Kołodinski, Kostygow
  20. (61,25) Madsen, Dudek, Jepsen Jensen, Zmarzlik
  21. (61,34) Kurtz, Holder, Lambert, Brennan

Baraż:(61,56) Jepsen Jensen, Dudek, Zmarzlik, Madsen (w)

Finał: (61,48) Kurtz, Holder, Zmarzlik, Dudek

e-Wydanie
PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin 54:36
Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń 52:38

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

