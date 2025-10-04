Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek ze srebrnymi medalami w Speedway of Nations

W sobotę w Toruniu odbyły się zawody Speedway of Nations. Polacy w składzie Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek dotarli do wielkiego finału, ale w nim musieli uznać wyższość Australijczyków
Polacy jeszcze nigdy nie sięgnęli po złoto w cyklu Speedway of Nations i w sobotę chcieli przełamać tę passę. W fazie zasadniczej Zmarzlik i Dudek prezentowali się znakomicie i do ostatniego biegu ze swoim udziałem pozostawali niepokonani. Dopiero w 20. gonitwie lepsi od Biało-Czerwonych okazali się Duńczycy i te dwie reprezentacje spotkały się ze sobą w barażu. A w nim wykluczony został Leon Madsen i powtórka odbyła się w trzyosobowym składzie. Choć bieg wygrał Michael Jepsen Jensen to awans do finału wywalczyli Polacy.
W decydującym wyścigu Zmarzlik i Dudek stanęli naprzeciwko Brady’ego Kurtza i Jacka Holdera, których pokonali w fazie zasadniczej. W finale kibice nie zobaczyli jednak powtórki. Gospodarze przegrali tę gonitwę 2:7 i ostatecznie musieli zadowolić się srebrnymi krążkami
- Australia (37 pkt): 1. Brady Kurtz 20 (0,4,4,4,4,4) * 2. Jack Holder 17+5 (2,3*,3*,3*,3*,3*) * 3. Jason Doyle nie startował. * II. Polska (35 pkt): 1. Patryk Dudek 17+2 (4,2,3*,2,3*,3) * 2. Bartosz Zmarzlik 18+1 (3*,3,4,4,4,0) * 3. Piotr Pawlicki nie startował. * III. Dania (34 pkt): 1. Leon Madsen 18+2 (3*,0,4,4,3*,4) * 2. Michael Jepsen Jensen 16 (4,2,2,2,4,2) * 3. Mikkel Michelsen nie startował * IV. Szwecja (27 pkt): 1. Jacob Thorssell 6+2 (3*,0,0,0,0,3*) * 2. Fredrik Lindgren 21 (4,4,2,3,4,4) * 3. Timo Lahti nie startował. * V.Wielka Brytania (24 pkt): 1. Robert Lambert 16+1 (2,3,3*,3,3,2) * 2. Daniel Bewley 6 (0,2,4,w,-,-) * 3. Tom Brennan 2 (2,0) *VI. Łotwa (18 pkt): 1. Andrzej Lebiediew 14 (3,4,3,2,2,-) * 2. Jewgienij Kostygow 0 (-,0,-,-,0,0) * 3. Daniił Kołodinski 4 (2,0,0,2) * VII. Czechy (14 pkt): 1. Vaclav Milik 2 (0,-,-,2,0,0) * 2. Jan Kvech 12 (2,4,2,d,2,2) * 3. Adam Bednar 0 (d,0).
Bieg po biegu
- (60,68) Lindgren, Thorssell, Kvech, Milik
- (60,36) Dudek, Zmarzlik, Holder, Kurtz
- (60,83) Jepsen Jensen, Madsen, Lambert, Bewley
- (61,18) Kvech, Lebiediew, Kołodinski, Bednar (d)
- (60,17) Lindgren, Zmarzlik, Dudek, Thorssell
- (60,25) Kurtz, Holder, Jepsen Jensen, Madsen
- (60,69) Lebiediew, Lambert, Bewley, Kostygow
- (59,92) Zmarzlik, Dudek, Kvech, Bednar
- (60,04) Kurtz, Holder, Lindgren, Thorssell
- (60,79) Madsen, Lebiediew, Jepsen Jensen, Kołodinski
- (60,43) Bewley, Lambert, Milik, Kvech (d/4)
- (60,79) Madsen, Lindgren, Jepsen Jensen, Thorssell
- (60,94) Zmarzlik, Lambert, Dudek, Bewley (w/u)
- (60,95) Kurtz, Holder, Lebiediew, Kołodinski
- (61,64) Jepsen Jensen, Madsen, Kvech, Milik
- (61,81) Lindgren, Lambert, Brennan, Thorssell
- (61,16) Zmarzlik, Dudek, Lebiediew, Kostygow
- (61,08) Kurtz, Holder, Kvech, Milik
- (61,38) Lindgren, Thorssell, Kołodinski, Kostygow
- (61,25) Madsen, Dudek, Jepsen Jensen, Zmarzlik
- (61,34) Kurtz, Holder, Lambert, Brennan
Baraż:(61,56) Jepsen Jensen, Dudek, Zmarzlik, Madsen (w)
Finał: (61,48) Kurtz, Holder, Zmarzlik, Dudek