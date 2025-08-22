Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin [na żywo]

Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor

Bayersystem GKM Grudziądz

9. Max Fricke * 10. Jaimon Lidsey * 11. Wadim Tarasienko * 12. Jakub Miśkowiak * 13. Michael Jepsen Jensen * 14. Kacper Łobodziński 15. Kevin Małkiewicz * 16. Jan Przanowski

Orlen Oil Motor Lublin

1. Jack Holder * 2. Fredrik Lindgren * 3. Dominik Kubera * 4. Mateusz Cierniak * 5. Bartosz Zmarzlik * 6. Bartosz Jaworski * 7. Bartosz Bańbor * 8. Dawid Cepielik

----------------------------------------------------------

- Wiktor jest po zabiegu, dzisiaj opuścił szpital i wyjechał do domu. Kilka dni trzeba poczekać, a następnie zacznie rehabilitację. Kiedy wróci na tor w tej chwili trudno powiedzieć - zdradził na antenie Eleven Sports 2 Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru. - Na pewno nie jest to łatwy tor dzisiaj. Trasa jest dosyć twarda więc będzie problem z dopasowaniem motocykla - dodał trener mistrzów Polski.

- Cieszę się, że Grudziądz znalazł się w play-offach. Jesteśmy w pierwszej czwórce i walczymy o finał - powiedział na antenie Eleven Sports 2 Robert Kościecha, trener gospodarzy. - Chcemy dzisiaj powalczyć. Wykonaliśmy plan minimum, ale chcemy więcej - dodał.

Trwa równanie toru i niebawem pierwszy bieg

Próba toru zakończona

Ze strony gości wyjechali na nią Dominik Kubera i Bartosz Zmarzlik

Na torze w Grudziądzu zaczęła się próba toru