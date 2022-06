Na próbę toru wyjechali: Tai Woffinden i Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław) oraz Wiktor Lampart i Mikkel Michelsen (Motor Lublin).

– Do tej pory ten sezon świetnie się dla nas układa. Jestem zaszczycony i jednocześnie pełen pokory jako kapitan tej znakomitej drużyny. Wszystko w Lublinie jest niesamowite. Naprawdę czuję się tutaj jak w domu i to może jest właśnie to, czego potrzebowałem w ostatnich tygodniach. Miałem teraz trudniejszy okres, ale dostałem zastrzyk pewności siebie, kiedy wróciłem do naszych fanów. Niedługo rozpoczynamy drugą część sezonu, przed nami wiele trudnych spotkań – podkreślał w rozmowie z Dziennikiem Mikkel Michelsen.

Wyniki mówią same za siebie - Motor Lublin jest w pełni zasłużenie na pozycji lidera PGE Ekstraligi. Poradził sobie z każdą z siedmiu pozostałych drużyn: Moje Bermudy Stalą Gorzów (46:44), Zielona-Energia.com Włókniarzem Częstochowa (47:43), ZOOLeszcz GKM Grudziądz (57:33), For Nature Solutions Apatorem Toruń (48:42), Fogo Unią Leszno (58:32), Arged Malesa Ostrowem Wielkopolskim (55:35) oraz Betard Spartą Wrocław (50:40).

W drugiej części sezonu zasadniczego terminarz należy odwrócić do góry nogami, bo lublinianie zaczną od rewanżu we Wrocławiu. Warto pamiętać, że istotne będą teraz także rezultaty dwumeczów - w grę wchodzi zdobycie punktów bonusowych.