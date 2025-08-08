Deklasacja na koniec fazy zasadniczej. Orlen Oil Motor Lublin rozgromił Stelmet Falubaz Zielona Góra

Przed piątkowym meczem Stelmet Falubaz miał jeszcze matematyczne szanse na zajęcie czwartego miejsca po fazie zasadniczej, ale musiał w Lublinie wygrać. Tak się jednak nie stało, a dodatkowo Orlen Oil Motor sprawił ekipie trenera Piotra Protasiewicza srogie lanie.

Już od pierwszego biegu rywalizacja na torze przy Alejach Zygmuntowskich toczyła się pod dyktando miejscowych. Po pierwszej serii startów gospodarze prowadzili 17:7 i kibice zaczęli się zastanawiać jak wysokie będą rozmiary piątkowego zwycięstwa. W piątek gonitwie Mateusz Cierniak, który w swoim pierwszym występie „przywiózł zero” do spółki z Jackiem Holderem wygrali 5:1 i zrobiło się 22:8. Natomiast chwilę później kolejny bolesny cios gościom zadali Bartosz Zmarzlik do spółki z Bartoszem Bańborem.

Przyjezdnym w siódmym biegu udało się wyszarpać remis dzięki dobrej jeździe Leona Madsena. Na ni się to jednak zdało bo kilka chwil później zrobiło się już 30:12. Trzecia seria startów to już prawdziwa deklasacja. Żużlowcy Orlen Oil Motoru byli w niej bezbłędni i wszystkie gonitwy wygrali 5:1 prowadząc 45:15. Później było podobnie i przed biegami nominowanymi lubelski zespół miał 28 punktów przewagi. Nie może więc dziwić, że na ostatnie dwie gonitwy Orlen Oil Motor desygnował do walki juniorów. W 14. biegu gościom udało się wygrać 4:2. Było to jedyne piątkowe zwycięstwo Stelmet Falubazu bo w ostatnim biegu padł remis 3:3, a mecz zakończył się pogromem 63:27 na korzyść mistrzów Polski.

Orlen Oil Motor Lublin – Stelmet Falubaz Zielona Góra 63:27

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera 8+3 (3,1*,2*,2*,-) * 10. Fredrik Lindgren -9 (3,2,3,1) * 11. Jack Holder - 10+2 (2*,3,2*,3,-) * 12. Mateusz Cierniak 8+1 (0,2*,3,3,-) * 13. Bartosz Zmarzlik 12 (3,3,3,3,-) * 14. Wiktor Przyjemski 10+2 (3,2*,2*,3) * 15. Bartosz Bańbor 6+1 (1,2*,1,2) * 16. Bartosz Jaworski 0 (0,0)

Stelmet Falubaz: 1. Jarosław Hampel 2 (0,1,1,0) * 2. Jonas Knudsen 2 (2,0,0,0,-) * 3. Michał Curzytek 2 (1,0,0,0,1) * 4. Przemysław Pawlicki 6 (1,1,1,1,2) * 5. Leon Madsen 8+2 (1*,3,1,2,1*) * 6. Damian Ratajczak 7 (2,0,0,2,3) * 7. Gracjan Szostak 0 (0,0,-) * 8. Eryk Farański 0.

Bieg po biegu