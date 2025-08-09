Dominik Kubera wygrywa GP Challenge w Hosted i awansuje do Grand Prix 2026

Świetne wiadomości z Danii. Dominik Kubera wygrał zawody SGP Challenge w Hosted i zapewnił sobie awans do cyklu Grand Prix 2026
W duńskich zawodach wzięło udział trzech Biało-Czerwonych. Poza Kuberą do rywalizacji przystąpił jego kolega z Orlen Oil Motoru Lublin Mateusz Cierniak, a także Kacper Woryna (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa).
Kubera zaczął sobotnie zawody od pewnego zwycięstwa, by później po ambitnej walce przegrać tylko z reprezentantem gospodarzy Michaelem Jepsenem Jensenem. Natomiast w swoim trzecim starcie popularny „Domin” zgarnął kolejna trójkę pozastawiają za sobą między innymi Leona Madsena, który do tego momentu był niepokonany. W kolejnych występach Kubera był drugi a na koniec zgarnął kolejne zwycięstwo i znalazł się w finale. A w nim okazał się najlepszy wyprzedzając Worynę, Leona Madsena i Andrzeja Lebiediewa. Natomiast trzeci z Polaków czyli Cierniak zajął ostatecznie ósme miejsce, a o odległej lokacie zadecydował przede wszystkim słabszy początek w wykonaniu zawodnika Orlen Oil Motoru.
Wyniki GP Challenge w Hosted
1. Dominik Kubera 13 (3,2,3,2,3) * 2. Kacper Woryna 11 (3,3,2,3,0) * 3. Leon Madsen 12 (3,3,2,3,1) * 4. Andrzej Lebiediew 12 (1,3,3,3,2) * 5. Michael Jepsen Jensen 10 (3,3,w,1,3) * 6. Anders Thomsen 9 (2,2,0,2,3) * 7. Martin Vaculik 8 (1,0,3,1,3) * 8. Mateusz Cierniak 7 (1,0,1,3,2) * 9. Jan Kvech 7 (0,1,3,2,1) * 10. Matej Zagar 6 (2,1,2,1,0) * 11. Kim Nilsson 5 (2,1,1,0,1) * 12. Kevin Woelbert 4 (0,2,0,0,2) * 13. Bastian Pedersen 4 (2,2) * 14. Kai Huckenbeck 4 (0,0,1,2,1) * 15. Francis Gusts 3 (1,2,0,0,0) * 16. Mathias Pollestad 3 (2,0,1,0,0) * 17. Rasmus Jensen 1 (0,1,-,-,-) * 18. Mikkel Andersen 1 (1).
Bieg po biegu
1. (59,0) Kubera, Nilsson, Lebiediew, Kvech
2. (59,1) Jepsen Jensen, Thomsen, Gusts, Woelbert
3. (59,6) Madsen, Zagar, Vaculik, Huckenbeck
4. (60,0) Woryna, Pollestad, Cierniak, Jensen
5. (59,6) Jepsen Jensen, Kubera, Jensen, Vaculik
6. (59,7) Woryna, Thomsen, Kvech, Huckenbeck
7. (59,7) Madsen, Gusts, Nilsson, Pollestad
8. (59,8) Lebiediew, Woelbert, Zagar, Cierniak
9. (59,7) Kubera, Madsen, Cierniak, Thomsen
10. (xx,x) Kvech, Zagar, Pollestad, Jepsen Jensen (w/su)
11. (59,6) Vaculik, Woryna, Nilsson, Woelbert
12. (59,8) Lebiediew, Pedersen, Huckenbeck, Gusts
13. (59,5) Woryna, Kubera, Zagar, Gusts
14. (59,3) Madsen, Kvech, Andersen, Woelbert
15. (59,7) Cierniak, Huckenbeck, Jepsen Jensen, Nilsson
16. (59,6) Lebiediew, Thomsen, Vaculik, Pollestad
17. (58,7) Kubera, Woelbert, Huckenbeck, Pollestad
18. (59,4) Vaculik, Cierniak, Kvech, Gusts
19. (59,5) Thomsen, Pedersen, Nilsson, Zagar
20. (59,7) Jepsen Jensen, Lebiediew, Madsen, Woryna
Finał: 21. (59,7) Kubera, Woryna, Madsen, Lebiediew