Dominik Kubera wygrywa GP Challenge w Hosted i awansuje do Grand Prix 2026

Autor:
(fot. Orlen Oil Motor Lublin)

Świetne wiadomości z Danii. Dominik Kubera wygrał zawody SGP Challenge w Hosted i zapewnił sobie awans do cyklu Grand Prix 2026

W duńskich zawodach wzięło udział trzech Biało-Czerwonych. Poza Kuberą do rywalizacji przystąpił jego kolega z Orlen Oil Motoru Lublin Mateusz Cierniak, a także Kacper Woryna (Krono-Plast Włókniarz Częstochowa).

Kubera zaczął sobotnie zawody od pewnego zwycięstwa, by później po ambitnej walce przegrać tylko z reprezentantem gospodarzy Michaelem Jepsenem Jensenem. Natomiast w swoim trzecim starcie popularny „Domin” zgarnął kolejna trójkę pozastawiają za sobą między innymi Leona Madsena, który do tego momentu był niepokonany. W kolejnych występach Kubera był drugi a na koniec zgarnął kolejne zwycięstwo i znalazł się w finale. A w nim okazał się najlepszy wyprzedzając Worynę, Leona Madsena i Andrzeja Lebiediewa. Natomiast trzeci z Polaków czyli Cierniak zajął ostatecznie ósme miejsce, a o odległej lokacie zadecydował przede wszystkim słabszy początek w wykonaniu zawodnika Orlen Oil Motoru.

Wyniki GP Challenge w Hosted

1. Dominik Kubera 13 (3,2,3,2,3) * 2. Kacper Woryna 11 (3,3,2,3,0) * 3. Leon Madsen 12 (3,3,2,3,1) * 4. Andrzej Lebiediew 12 (1,3,3,3,2) * 5. Michael Jepsen Jensen 10 (3,3,w,1,3) * 6. Anders Thomsen 9 (2,2,0,2,3) * 7. Martin Vaculik 8 (1,0,3,1,3) * 8. Mateusz Cierniak 7 (1,0,1,3,2) * 9. Jan Kvech 7 (0,1,3,2,1) * 10. Matej Zagar 6 (2,1,2,1,0) * 11. Kim Nilsson 5 (2,1,1,0,1) * 12. Kevin Woelbert 4 (0,2,0,0,2) * 13. Bastian Pedersen 4 (2,2) * 14. Kai Huckenbeck 4 (0,0,1,2,1) * 15. Francis Gusts 3 (1,2,0,0,0) * 16. Mathias Pollestad 3 (2,0,1,0,0) * 17. Rasmus Jensen 1 (0,1,-,-,-) * 18. Mikkel Andersen 1 (1).

Bieg po biegu

1. (59,0) Kubera, Nilsson, Lebiediew, Kvech

2. (59,1) Jepsen Jensen, Thomsen, Gusts, Woelbert

3. (59,6) Madsen, Zagar, Vaculik, Huckenbeck

4. (60,0) Woryna, Pollestad, Cierniak, Jensen

5. (59,6) Jepsen Jensen, Kubera, Jensen, Vaculik

6. (59,7) Woryna, Thomsen, Kvech, Huckenbeck

7. (59,7) Madsen, Gusts, Nilsson, Pollestad

8. (59,8) Lebiediew, Woelbert, Zagar, Cierniak

9. (59,7) Kubera, Madsen, Cierniak, Thomsen

10. (xx,x) Kvech, Zagar, Pollestad, Jepsen Jensen (w/su)

11. (59,6) Vaculik, Woryna, Nilsson, Woelbert

12. (59,8) Lebiediew, Pedersen, Huckenbeck, Gusts

13. (59,5) Woryna, Kubera, Zagar, Gusts

14. (59,3) Madsen, Kvech, Andersen, Woelbert

15. (59,7) Cierniak, Huckenbeck, Jepsen Jensen, Nilsson

16. (59,6) Lebiediew, Thomsen, Vaculik, Pollestad

17. (58,7) Kubera, Woelbert, Huckenbeck, Pollestad

18. (59,4) Vaculik, Cierniak, Kvech, Gusts

19. (59,5) Thomsen, Pedersen, Nilsson, Zagar

20. (59,7) Jepsen Jensen, Lebiediew, Madsen, Woryna

Finał: 21. (59,7) Kubera, Woryna, Madsen, Lebiediew

PGE EKSTRALIGA
13. KOLEJKA

Wyniki:

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław 40:50
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa - Orlen Oil Motor Lublin 35:55
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Gezet Stal Gorzów 60:29
Innpro ROW Rybnik - Bayersystem GKM Grudziądz przełożony

Tabela:

1. Motor Lublin 13 30 +224
2. Toruń 13 26 +133
3. Betard Sparta 13 23 +193
4. GKM Grudziądz 13 15 +24
5. Zielona Góra 13 15 -72
6. Włókniarz 13 7 -79
7. Stal Gorzów 13 7 -130
8. Rybnik 13 4 -193

