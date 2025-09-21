Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

Pora na decydujące rozstrzygnięcia w PGE Ekstralidze. O godzinie 19.30 w pierwszym meczu finałowym PRES Grupa Deweloperska Toruń zmierzy się u siebie z Orlen Oil Motorem Lublin. Czy "Koziołkom" uda się wygrać na nielubianym przez siebie terenie?
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin
Orlen Oil Motor Lublin: 1. Jack Holder, 2. Fredrik Lindgren, 3. Dominik Kubera, 4. Mateusz Cierniak, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Wiktor Przyjemski, 7. Bartosz Bańbor.
PRES Grupa Deweloperska Toruń: 9. Patryk Dudek, 10. Robert Lambert, 11. Jan Kvech, 12. Mikkel Michelsen, 13. Emil Sajfutdinow, 14. Mikołaj Duchiński, 15. Antoni Kawczyński.
--------------------------------------------------
W rundzie zasadniczej Orlen Oil Motor wygrał u siebie 55:35, a w Toruniu górą byli gospodarze wygrywając 48:42.