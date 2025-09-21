Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Finał PGE Ekstraligi. PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor [na żywo]

(fot. Wojciech Szubartowski)

Pora na decydujące rozstrzygnięcia w PGE Ekstralidze. O godzinie 19.30 w pierwszym meczu finałowym PRES Grupa Deweloperska Toruń zmierzy się u siebie z Orlen Oil Motorem Lublin. Czy "Koziołkom" uda się wygrać na nielubianym przez siebie terenie?

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin

Orlen Oil Motor Lublin: 1. Jack Holder, 2. Fredrik Lindgren, 3. Dominik Kubera, 4. Mateusz Cierniak, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Wiktor Przyjemski, 7. Bartosz Bańbor.

PRES Grupa Deweloperska Toruń: 9. Patryk Dudek, 10. Robert Lambert, 11. Jan Kvech, 12. Mikkel Michelsen, 13. Emil Sajfutdinow, 14. Mikołaj Duchiński, 15. Antoni Kawczyński.

--------------------------------------------------

W rundzie zasadniczej Orlen Oil Motor wygrał u siebie 55:35, a w Toruniu górą byli gospodarze wygrywając 48:42.

PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

PLAY-OFF - 
Bayersystem GKM Grudziądz - Orlen Oil Motor Lublin 43:47
Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz 50:40
PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław 52:38
Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 47:43
PLAY-DOWN - 
Innpro ROW Rybnik - Gezet Stal Gorzów 39:51
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

