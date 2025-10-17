Milionowe wsparcie dla OSP od WFOŚiGW w Lublinie

W ostatnich latach WFOŚiGW w Lublinie realizował trzy główne programy, które stały się filarami wsparcia dla strażaków-ochotników: „Mały Strażak”, „Duży Strażak” oraz „Bitwa o Remizy”. Tylko w latach 2020-2025 w ramach programu „Mały Strażak” wypłacono prawie 10,5 mln złotych na zakup podstawowego sprzętu i umundurowania dla mniejszych jednostek, a w ramach„Dużego Strażaka” do OSP trafiło ponad 42 mln zł na dofinansowanie nowoczesnych wozów bojowych i wyposażenia technicznego. „Bitwa o Remizy” wspierała modernizację strażnic i poprawę warunków, w jakich druhowie pełnią służbę. W ramach programu przekazano poszczególnym jednostkom w sumie 7 mln zł.Te trzy programy razem tworzą spójną strategię rozwoju OSP na Lubelszczyźnie, łączącą troskę o bezpieczeństwo z dbałością o środowisko.

Dofinansowanie udzielane przez Fundusz obejmuje szeroki zakres działań: od zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznego sprzętu, przez modernizację remiz, aż po projekty edukacyjne dotyczące ochrony środowiska. W efekcie wsparcie to nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców, ale też przyczynia się do realizacji celów ekologicznych, stanowiąc element długofalowej strategii Funduszu.

– Każda złotówka zainwestowana w jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych to inwestycja w bezpieczeństwo ludzi i w ochronę środowiska- podkreśla Stanisław Mazur, prezes WFOŚiGW w Lublinie. – Strażacy-ochotnicy są pierwszą linią reagowania w sytuacjach zagrożenia, ale ich rola wykracza daleko poza gaszenie pożarów. To właśnie oni często jako pierwsi pojawiają się przy wypadkach drogowych, ekologicznych czy powodziach. Dzięki wsparciu Funduszu mogą skuteczniej działać w duchu zrównoważonego rozwoju – chroniąc nie tylko życie czy mienie, ale i przyrodę.

Wiele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dzięki środkom z WFOŚiGW unowocześniło wyposażenie, wymieniło przestarzałe pojazdy i doposażyło strażaków w sprzęt ochrony osobistej.

– Wsparcie z WFOŚiGW znacząco wpłynęło na naszą gotowość bojową. Nowoczesny sprzęt pozwala nam działać szybciej, bezpieczniej i skuteczniej, co w praktyce przekłada się na realne ratowanie życia i mienia. Dzięki tym inwestycjom możemy z większą pewnością podejmować nawet najtrudniejsze akcje – mówi Prezes OSP w Modliborzycach.

WFOŚiGW w Lublinie kładzie nacisk na praktyczny wymiar wsparcia, a środki trafiają tam, gdzie są naprawdę potrzebne. Dofinansowania pomagają jednostkom OSP nie tylko reagować na zagrożenia, ale też budować poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców i wzmacniać więzi lokalne. Remontowane remizy stają się nowoczesnymi, funkcjonalnymi centrami życia społecznego, a nowy sprzęt ratowniczy zwiększa gotowość do działań w każdych warunkach.

–Bezpieczeństwo mieszkańców województwa to dla nas priorytet, ale staramy się, by szło ono w parze z odpowiedzialnością za środowisko. Wspierając OSP, inwestujemy nie tylko w sprzęt i pojazdy, ale też w ludzi, którzy z ogromnym zaangażowaniem dbają o wspólne dobro - dodaje prezes Mazur.

Dzięki tym działaniom jednostki OSP stają się nie tylko formacjami ratowniczymi, ale także ważnym elementem lokalnej polityki ekologicznej i edukacyjnej. Coraz częściej angażują się w akcje społeczne, sadzenie drzew, usuwanie dzikich wysypisk czy działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń. W ten sposób strażacy-ochotnicy wspólnie z Funduszem budują świadomość ekologiczną mieszkańców regionu, wzmacniając poczucie wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Dzięki konsekwentnym działaniom WFOŚiGW w Lublinie jednostki OSP na Lubelszczyźnie stają się coraz lepiej przygotowane do niesienia pomocy. To przykład skutecznego połączenia misji społecznej z ekologiczną. Jednocześnie jest to inwestycja, która służy zarówno bezpieczeństwu mieszkańców, jak i ochronie środowiska. Wspólnie z samorządami i lokalnymi społecznościami Fundusz buduje przyszłość regionu, w którym troska o ludzi i naturę idzie w parze.