Milionowe wsparcie dla OSP od WFOŚiGW w Lublinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie od lat konsekwentnie wspiera rozwój jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa lubelskiego. To właśnie dzięki tym środkom wiele lokalnych jednostek mogło unowocześnić swoje zaplecze techniczne, poprawić gotowość bojową oraz zwiększyć skuteczność działań ratowniczo-gaśniczych. W ostatnich latach Fundusz przekazał na ten cel łącznie ponad 52 mln złotych, a pomoc trafiła do kilkuset jednostek OSP z całego regionu.
W ostatnich latach WFOŚiGW w Lublinie realizował trzy główne programy, które stały się filarami wsparcia dla strażaków-ochotników: „Mały Strażak”, „Duży Strażak” oraz „Bitwa o Remizy”. Tylko w latach 2020-2025 w ramach programu „Mały Strażak” wypłacono prawie 10,5 mln złotych na zakup podstawowego sprzętu i umundurowania dla mniejszych jednostek, a w ramach„Dużego Strażaka” do OSP trafiło ponad 42 mln zł na dofinansowanie nowoczesnych wozów bojowych i wyposażenia technicznego. „Bitwa o Remizy” wspierała modernizację strażnic i poprawę warunków, w jakich druhowie pełnią służbę. W ramach programu przekazano poszczególnym jednostkom w sumie 7 mln zł.Te trzy programy razem tworzą spójną strategię rozwoju OSP na Lubelszczyźnie, łączącą troskę o bezpieczeństwo z dbałością o środowisko.
Dofinansowanie udzielane przez Fundusz obejmuje szeroki zakres działań: od zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalistycznego sprzętu, przez modernizację remiz, aż po projekty edukacyjne dotyczące ochrony środowiska. W efekcie wsparcie to nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców, ale też przyczynia się do realizacji celów ekologicznych, stanowiąc element długofalowej strategii Funduszu.
– Każda złotówka zainwestowana w jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych to inwestycja w bezpieczeństwo ludzi i w ochronę środowiska- podkreśla Stanisław Mazur, prezes WFOŚiGW w Lublinie. – Strażacy-ochotnicy są pierwszą linią reagowania w sytuacjach zagrożenia, ale ich rola wykracza daleko poza gaszenie pożarów. To właśnie oni często jako pierwsi pojawiają się przy wypadkach drogowych, ekologicznych czy powodziach. Dzięki wsparciu Funduszu mogą skuteczniej działać w duchu zrównoważonego rozwoju – chroniąc nie tylko życie czy mienie, ale i przyrodę.
Wiele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dzięki środkom z WFOŚiGW unowocześniło wyposażenie, wymieniło przestarzałe pojazdy i doposażyło strażaków w sprzęt ochrony osobistej.
– Wsparcie z WFOŚiGW znacząco wpłynęło na naszą gotowość bojową. Nowoczesny sprzęt pozwala nam działać szybciej, bezpieczniej i skuteczniej, co w praktyce przekłada się na realne ratowanie życia i mienia. Dzięki tym inwestycjom możemy z większą pewnością podejmować nawet najtrudniejsze akcje – mówi Prezes OSP w Modliborzycach.
WFOŚiGW w Lublinie kładzie nacisk na praktyczny wymiar wsparcia, a środki trafiają tam, gdzie są naprawdę potrzebne. Dofinansowania pomagają jednostkom OSP nie tylko reagować na zagrożenia, ale też budować poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców i wzmacniać więzi lokalne. Remontowane remizy stają się nowoczesnymi, funkcjonalnymi centrami życia społecznego, a nowy sprzęt ratowniczy zwiększa gotowość do działań w każdych warunkach.
–Bezpieczeństwo mieszkańców województwa to dla nas priorytet, ale staramy się, by szło ono w parze z odpowiedzialnością za środowisko. Wspierając OSP, inwestujemy nie tylko w sprzęt i pojazdy, ale też w ludzi, którzy z ogromnym zaangażowaniem dbają o wspólne dobro - dodaje prezes Mazur.
Dzięki tym działaniom jednostki OSP stają się nie tylko formacjami ratowniczymi, ale także ważnym elementem lokalnej polityki ekologicznej i edukacyjnej. Coraz częściej angażują się w akcje społeczne, sadzenie drzew, usuwanie dzikich wysypisk czy działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń. W ten sposób strażacy-ochotnicy wspólnie z Funduszem budują świadomość ekologiczną mieszkańców regionu, wzmacniając poczucie wspólnej odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Dzięki konsekwentnym działaniom WFOŚiGW w Lublinie jednostki OSP na Lubelszczyźnie stają się coraz lepiej przygotowane do niesienia pomocy. To przykład skutecznego połączenia misji społecznej z ekologiczną. Jednocześnie jest to inwestycja, która służy zarówno bezpieczeństwu mieszkańców, jak i ochronie środowiska. Wspólnie z samorządami i lokalnymi społecznościami Fundusz buduje przyszłość regionu, w którym troska o ludzi i naturę idzie w parze.