Z myślą o przyszłości zawodowej – Dzień Kariery w „Elsnerze"

– Dzień Kariery jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym w naszej szkole od 2010 roku – podkreśla Ewa Lipiec, dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie.

Wydarzenie skierowane było do uczniów klas maturalnych z XXIV Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego oraz zaproszonych gości z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie i VI Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Lublinie.

– To wyjątkowe, cykliczne wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do maturzystów chcących poznać swój potencjał, planujących własny rozwój oraz stojących przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej – mówi Katarzyna Link z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Przyszli absolwenci szkół średnich mogli skorzystać m.in. ze strefy badań predyspozycji zawodowych oraz zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych i szkół policealnych.

Dzień Kariery realizowany jest w ramach projektu „EU-geniusze z Lublina”, współfinansowanego przez Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021–2027.

Wydarzenie współorganizowane jest przez Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, Centrum Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oraz Specjalistyczną Poradnię Zawodową w Lublinie.