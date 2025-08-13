Młodzi żużlowcy Motoru Lublin blisko awansu do finału Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

Po pierwszej serii startów młode „Koziołki” zgromadziły dziewięć punktów, co dało im prowadzenie w środowych zawodach. Tuż za nimi plasowali się żużlowcy Abramczyk Polonii Bydgoszcz tracąc do lublinian jeden punkt. W drugiej i trzeciej serii startów juniorzy z Lublina nadal prezentowali się bardzo dobrze zdobywając po 11 punktów. Dzięki temu umocnili się na prowadzeniu, a po trzech seriach startów mieli na swoim koncie już 31 punktów.

W 15. biegu swoją znakomitą dyspozycję potwierdził Dawid Cepielik, który w bezpośrednim starciu pokonał Maksymiliana Pawelczaka. Po czterech seriach startów zawodnik Motoru miał już na swoim koncie 10 punktów.

Motor był pewny wygranej, dlatego w ostatniej serii startów swoją szansę otrzymał Michał Psiuk, niestety po własnym błędzie upadł na drugim łuku pierwszego okrążenia. Pozostali zawodnicy Motoru pewnie wygrali swoje biegi przypieczętowując znakomity występ całej drużyny.

Wyniki

Motor Lublin (52 pkt): 1. Wiktor Przyjemski 11 (2,3,3,3,–) * 2. Dawid Cepielik 13 (2,3,2,3,3) * 3. Bartosz Jaworski 13 (2,2,3,3,3) * 4. Bartosz Bańbor 15 (3,3,3,3,3) 15 pkt * 17. Michał Psiuk 0 (w). Abramczyk Polonia Bydgoszcz (37 pkt): 13. Bartosz Nowak 7 (1,2,2,2,–) * 14. Emil Maroszek 5 (1,0,2,–,2) * 15. Kacper Andrzejewski 9 (3,1,2,2,1) * 16. Adam Putkowski 3 (–,–,–,1,2) * 20. Maksymilian Pawełczak 13 (3,2,3,2,3). AGAin Stal Gorzów (19 pkt): 5. Igor Kordun 6 (2,0,1,1,2) * 6. Filip Bęczkowski 3 (0,1,1,0,1) * 7. Leon Szlegiel 3 (–,1,0,1,1) * 8. Mikołaj Krok 6 (1,1,–,2,2) * 18. Oskar Chatłas 1 (0,1) Ostrovia Ostrów (12 pkt): 9. Gracjan Szostak 1 (0,0,1,0,0) * 10. Filip Seniuk 6 (1,3,0,1,1) * 11. Paweł Sitek 5 (3,2,d,u,ns) * 12. Franciszek Dymowski 0 (0,0,0,0,0)

Wyniki po 3 rundach