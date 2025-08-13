Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Sport
ŻUŻEL

Dzisiaj
21:11
Młodzi żużlowcy Motoru Lublin blisko awansu do finału Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów

(fot. Orlen Oil Motor Lublin)

W środę na Best Auto Arenie rozegrano III rundę półfinałów Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w grupie im. Andrzeja Pogorzelskiego

 

Po pierwszej serii startów młode „Koziołki” zgromadziły dziewięć punktów, co dało im prowadzenie w środowych zawodach. Tuż za nimi plasowali się żużlowcy Abramczyk Polonii Bydgoszcz tracąc do lublinian jeden punkt. W drugiej i trzeciej serii startów juniorzy z Lublina nadal prezentowali się bardzo dobrze zdobywając po 11 punktów. Dzięki temu umocnili się na prowadzeniu, a po trzech seriach startów mieli na swoim koncie już 31 punktów.

W 15. biegu swoją znakomitą dyspozycję potwierdził Dawid Cepielik, który w bezpośrednim starciu pokonał Maksymiliana Pawelczaka. Po czterech seriach startów zawodnik Motoru miał już na swoim koncie 10 punktów.

Motor był pewny wygranej, dlatego w ostatniej serii startów swoją szansę otrzymał Michał Psiuk, niestety po własnym błędzie upadł na drugim łuku pierwszego okrążenia. Pozostali zawodnicy Motoru pewnie wygrali swoje biegi przypieczętowując znakomity występ całej drużyny.

Wyniki

  1. Motor Lublin (52 pkt): 1. Wiktor Przyjemski 11 (2,3,3,3,–) * 2. Dawid Cepielik 13 (2,3,2,3,3) * 3. Bartosz Jaworski 13 (2,2,3,3,3) * 4. Bartosz Bańbor 15 (3,3,3,3,3) 15 pkt * 17. Michał Psiuk 0 (w).
  2. Abramczyk Polonia Bydgoszcz (37 pkt): 13. Bartosz Nowak 7 (1,2,2,2,–) * 14. Emil Maroszek 5 (1,0,2,–,2) * 15. Kacper Andrzejewski 9 (3,1,2,2,1) * 16. Adam Putkowski 3 (–,–,–,1,2) * 20. Maksymilian Pawełczak 13 (3,2,3,2,3).
  3. AGAin Stal Gorzów (19 pkt): 5. Igor Kordun 6 (2,0,1,1,2) * 6. Filip Bęczkowski 3 (0,1,1,0,1) * 7. Leon Szlegiel 3 (–,1,0,1,1) * 8. Mikołaj Krok 6 (1,1,–,2,2) * 18. Oskar Chatłas 1 (0,1)
  4. Ostrovia Ostrów (12 pkt): 9. Gracjan Szostak 1 (0,0,1,0,0) * 10. Filip Seniuk 6 (1,3,0,1,1) * 11. Paweł Sitek 5 (3,2,d,u,ns) * 12. Franciszek Dymowski 0 (0,0,0,0,0)

 

Wyniki po 3 rundach

  1. Abramczyk Polonia Bydgoszcz 11
  2. Motor Lublin 8,5
  3. Ostrovia Ostrów Wlkp.
  4. AGAin Stal Gorzów 4
W środę na Best Auto Arenie rozegrano III rundę półfinałów Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w grupie im. Andrzeja Pogorzelskiego  
PGE EKSTRALIGA
14. KOLEJKA

Wyniki:

Betard Sparta Wrocław - PRES Grupa Deweloperska Toruń 56:34
Bayersystem GKM Grudziądz - Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 61:29
Gezet Stal Gorzów - Innpro ROW Rybnik 51:39
Orlen Oil Motor Lublin - Stelmet Falubaz Zielona Góra 63:27

Tabela:

1. Motor Lublin 14 33 +260
2. Betard Sparta 14 26 +115
3. Toruń 14 26 +111
4. GKM Grudziądz 14 18 +56
5. Zielona Góra 14 15 -108
6. Stal Gorzów 14 10 -118
7. Włókniarz 14 7 -111
8. Rybnik 14 4 -205

