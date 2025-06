Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz [na żywo]

BIEG 6 -

Bartosz Zmarzlik

Jaimon Lidsey

Bartosz Bańbor

Max Fricke

BIEG 5 - 5:1 (24:6)

Jack Holder 3

Wadim Tarasienko 1

Mateusz Cierniak 2

Jakub Miśkowiak 0

Deklasacja staje się faktem. Kolejny bieg i podwójna wygrana lublinian. Goście nie są dziś w stanie nawiązać jakiejkolwiek walki. Holder wygrał z ogromną przewagą, Cierniak musiał się trochę natrdudzić by zająć drugie miejsce

PRZERWA NA RÓWNANIE TORU

BIEG 4 - 5:1 (19:5)

Wiktor Przyjemski 2

Jakub Miśkowiak 1

Fredrik Lindgren 3

Damian Miller u

Dobry start gospodarzy. Lindgren w swoim stylu napędził się przy płocie i objął prowadzenie. Za nim jak cień podążął Przyjemski. Daleko w tyle był Miśkowiak, a Miller na ostatnim łuku zaliczył upadek. Na szczęście nic mu się nie stało

BIEG 3 - 5:1 (14:4)

Michael Jepsen Jensen d

Mateusz Cierniak 2

Jaimon Lidsey 0

Bartosz Zmarzlik 3

Zmarzlik ruszył spod płotu i na pierwszym łuku "założył się" na Jepsena Jensena. Duńczyk gonił Polaka, ale od trzeciego okrążenia lider Orlen Oil Motoru miał już dużą przewagę. Co więcej Duńczykowi przytrafił się defekt i tym sposobem dwa punkty zgarnął Cierniak

BIEG 2 - 5:1 (9:3)

Bartosz Bańbor 2

Damian Miller 0

Wiktor Przyjemski 3

Jan Przanowski 1

Bez niespodzianki w biegu juniorskim. Lubelski duet już po wyjściu z pierwszego łuku prowadził i nie oddał prowadzenia do mety

BIEG 1 - 4:2

Max Fricke 2

Dominik Kubera 1

Wadim Tarasienko 0

Jack Holder 3

Holder wygrał start, a Kubera przez moment był nawet ostatni. Szybko uporał się z Tarasienko i gonił Fricke'a, ale bez efektu. Holder wygrał z ogromną przewagą

--------------------

W Grudziądzu Motor wygrał 49:41. Jaki przebieg będzie mieć dzisiejsze spotkanie? Za chwilę zaczynamy!

Wylosowano I zestaw startowy

- Plandeka zdała egzamin. Mieliśmy trochę czasu by doprowadzić ten tor pod nas. Teraz już wszystko wyjaśni się w trakcie meczu - powiedział Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru. - Nie wiem jak są nastawieni goście, a my chcemy dać dużo radości naszym kibicom. Dlatego jesteśmy bardzo skoncentrowani. Wiktor Przyjemski? Póki co jest z nami i myślimy o kolejnych meczach w sezonie, który trwa - dodał szkoleniowiec mistrzów Polski

Rozpoczęła się prezentacja obu zespołów

- Mamy dziś kolejne zawody i chcemy by przebiegł on jak najlepiej - powiedział przed meczem na antenie Eleven Sports 1 Dominik Kubera

Rozpoczęła się próba toru, w której biorą udział Bartosz Zmarzlik i Jack Holder oraz Damian Miller i Wadim Tarasienko ze strony gości

Pogoda w Lublinie dzisiaj dość niepewna dlatego na torze przed meczem leżała plandeka. Została ona zdjęta kilka godzin przed planowanym startem spotkania. Oby aura nie przeszkodziła w odjechaniu zawodów

------------------

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski * 15. Bartosz Bańbor * 16. Bartosz Jaworski.

Bayersystem GKM: 1. Max Fricke * 2. Jaimon Lidsey * 3. Wadim Tarasienko * 4. Jakub Miśkowiak * 5. Michael Jepsen Jensen * 6. Damian Miller * 7. Jan Przanowski