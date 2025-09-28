Orlen Oil Motor Lublin gonił z całych sił, ale nie obronił mistrzostwa PGE Ekstraligi

Emocje przed niedzielnym meczem narastały z każdą kolejną godziną. O wyjątkową atmosferę zadbali kibice, którzy wypełnili stadion przy Al. Zygmuntowskich w komplecie. Przy ich głośnym dopingu Bartosz Zmarzlik i spółka mieli dokonać niemożliwego czyli odrobić 18 punktów straty z pierwszego meczu, który przed tygodniem odbył się w Toruniu.

Już w pierwszej gonitwie mieliśmy wielkie, ale i negatywne emocje. Pomiędzy motocyklami Jacka Holdera i Patryka Dudka doszło do kontaktu w wyniku którego upadek zaliczył ten drugi. Australijczyk został wykluczony z powtórki, a osamotniony Kubera zdołał wywalczyć remis w gonitwie otwarcia. W biegu juniorskim lublinianie „zrobili swoje” i wygrali 5:1. Jednak goście szybko odpowiedzieli, bo w kolejnej gonitwie wygrali 4:2. Natomiast w biegu czwartym Orlen Oil Motor znów odniósł podwójne zwycięstwo i po pierwszej serii startów prowadził 15:9.

Kibice liczyli, że w drugiej serii lublinianie zaczną jeszcze bardziej „odjeżdżać” rywalom, ale finalnie udało im się nadrobić tylko kolejne dwa punkty. Bardzo ważny dla losów spotkania okazał się bieg dziewiąty. Wówczas Dominiuk Kubera uderzył tylnym kołem motocykl Patryka Dudka i został wykluczony. Lider „Aniołów” szybko się pozbierał i przywiózł kolejną arcyważną trójkę dla swojej ekipy. „Koziołki” nie dały jednak za wygraną i przed biegami nominowanymi prowadziły 12 punktami. A to oznaczało, że mieli jeszcze szansę na odwrócenie losów dwumeczu.

Gonitwa 14. okazała się rozstrzygająca. Doskonale znany w Lublinie Mikkel Michelsen, który do tej pory nie jechał wybitnie, wywalczył komplet punktów i stało się jasne, że tytuł powędruje do Torunia. W ostatnim biegu gospodarze pokazali charakter i wygrali 4:2, ale było to zwycięstwo niejako na osłodę. Finalnie Orlen Oil Motor Lublin pokonał u siebie PRES Grupę Deweloperska Toruń 52:39, ale w dwumeczu okazał się słabszy przegrywając 88:92.

Orlen Oil Motor Lublin – PRES Grupa Deweloperska Toruń 52:38

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera 4+1 (3,1*,w,0) * 10. Fredrik Lindgren 8+1 (2*,2,2,1,1) * 11. Jack Holder 8+1 (w,1,3,3,1*) * 12. Mateusz Cierniak 9 (0,3,1,3,2) * 13. Bartosz Zmarzlik 12+1 (2,1*,3,3,3) * 14. Wiktor Przyjemski 6 (3,3,0) * 15. Bartosz Bańbor 5+1 (2*,2,1) *16. Bartosz Jaworski nie startował.

PRES Grupa Deweloperska: 1. Patryk Dudek 12+2 (2,3,1*,3,1*,2) * 2. Robert Lambert 6 (3,0,1,2,0) * 3. Jan Kvech 1 (1,-,-,-) * 4. Mikkel Michelsen 10 (1,2,2,2,0,3) * 5. Emil Sajfutdinow 8 (1,0,3,2,2,0) * 6. Antoni Kawczyński 1 (1,0,0,0) * 7. Mikołaj Duchiński 0 (0,0,-) * 8. Krzysztof Lewandowski nie startował.

Bieg po biegu

(68,06) Kubera, Dudek, Kvech, Holder (w/su) 3:3 (3:3) (68,29) Przyjemski, Bańbor, Kawczyński, Duchiński 5:1 (8:4) (67,70) Lambert, Zmarzlik, Sajfutdinow, Cierniak 2:4 (10:8) (68,29) Przyjemski, Lindgren, Michelsen, Kawczyński 5:1 (15:9) (68,37) Cierniak, Michelsen, Holder, Sajfutdinow 4:2 (19:11) (68,30) Dudek, Bańbor, Zmarzlik, Lambert 3:3 (22:14) (68,07) Sajfutdinow, Lindgren, Kubera, Duchiński 3:3 (25:17) (68,32) Zmarzlik, Michelsen, Dudek, Przyjemski 3:3 (28:20) (68,20) Dudek, Lindgren, Lambert, Kubera (w/su) 2:4 (30:24) (68,58) Holder, Sajfutdinow, Cierniak, Kawczyński 4:2 (34:26) (68,50) Cierniak, Michelsen, Dudek, Kubera 3:3 (37:29) (68,37) Holder, Lambert, Bańbor, Kawczyński 4:2 (41:31) (68,49) Zmarzlik, Sajfutdinow, Lindgren, Michelsen 4:2 (45:33) (68,74) Michelsen, Cierniak, Holder, Lambert 3:3 (48:36) (68,51) Zmarzlik, Dudek, Lindgren, Sajfutdinow 4:2 (52:38)

Wynik pierwszego meczu: 36:54, wynik dwumeczu: 88:92.

Mistrzostwo zdobywa PRES Grupa Deweloperska Toruń