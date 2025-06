Przyjemski to obecnie ósmy, najskuteczniejszy żużlowiec PGE Ekstraligi ze średnią 2,171 punktu na mecz i zdecydowanie najlepszy junior w Polsce. Pod względem średniej, w drużynie Orlen Oil Motoru lepszy od 20-latka jest jedynie Bartosz Zmarzlik.

Już przed startem sezonu 2025 zanosiło się na odejście juniora, ale niespodziewanie Abramczyk Polonia nie awansowała do PGE Ekstraligi. A tylko w takiej sytuacji miało dojść do transferu. Tym razem bez względu na to czy w Bydgoszczy będą świętowali awans, Przyjemski na pewno wróci do macierzystego klubu.

– Po dwóch latach wraca Wiktor Przyjemski, podpisał ze mną prekontrakt na sezon 2026. Dlaczego nie ma go z nami? Z prostych przyczyn, bo do 31 października jest zawodnikiem Orlen Motoru Lublin. Prekontrakt jest ważny, wszystkie formaności zostały dopełnione. Obojętnie, w której lidze będziemy, to Wiktor i Szymon Woźniak będą z nami – ogłosił prezes klubu Jerzy Kanclerz.

Przed startem obecnego sezonu w drużynie trenera Macieja Kuciapy nie było żadnych zmian, a teraz zanosi się na rewolucję. Od dawna media informują, że Dominik Kubera po zakończeniu obecnych rozgrywek przeniesie się do Zielonej Góry i będzie zawodnikiem Stelmet Falubazu. Teraz okazuje się, że trzeba będzie też pokombinować z formacją juniorską, która w ostatnich latach była wielkim atutem ekipy z Lublina.