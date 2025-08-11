Orlen Oil Motor Lublin wybrał sobie rywala w fazie play-off

Po zakończeniu rundy zasadniczej w PGE Ekstralidze kibice żużla czekali na poniedziałkowy program stacji Canal+ „Kolegium Żużlowe”, który można było obejrzeć na platformie YouTube. Podczas transmisji Jacek Ziółkowski, czyli menedżer „Koziołków” przekazał, że mistrzowie Polski zdecydowali się zmierzyć z GKM.

– To są play-offy i nie ma zabawy. Trzeba wybrać taką drużynę, z którą najlepiej poszło w rundzie zasadniczej, czyli w naszym przypadku to będzie Bayersystem GKM Grudziądz – przyznał Jacek Ziółkowski. Trzeba od razu dodać, że Orlen Oil Motor wygrał w Grudziądzu 49:41, a u siebie pokonał rywali 56:34.

– Z zawodnikami także rozmawialiśmy. Opinia była chyba jednak jednoznaczna, że z tej trójki rywali najlepiej nam poszło w Grudziądzu. To nie znaczy, że teraz będzie tak samo, bo wiemy, że każdy mecz to oddzielna historia. Niemniej zrobimy wszystko, żeby po raz piąty wejść do finału – dodał menedżer ekipy z Lublina.

A to oznacza, że w drugiej parze play-off PRES GRUPA Deweloperska Toruń zmierzy się z Betard Spartą Wrocław. Tak się składa, że w niedzielny wieczór drużyna Dariusza Śledzia na koniec rundy zasadniczej dała torunianom niezłego łupnia – aż 56:34.

Nie było też niespodzianki, jeżeli chodzi o wybór rywala w fazie play-down. Stelmet Falubaz Zielona Góra zdecydował się na Innpro ROW Rybnik. W tej sytuacji w drugiej parze pojadą: Krono-Plast Włókniarz Częstochowa i Gezet Stal Gorzów.

PGE Ekstraliga – play-off:

22 sierpnia (godz. 20.30) Bayersystem GKM Grudziądz – Orlen Oil Motor Lublin (ELEVEN SPORTS 2)

24 sierpnia (19.30) PRES Grupa Deweloperska Toruń – Betard Sparta Wrocław (LIVE: CANAL+ Sport)

5 września (18) Orlen Oil Motor Lublin – Bayersystem GKM Grudziądz (ELEVEN SPORTS 1)

7 września (19.30) Betard Sparta Wrocław – PRES Grupa Deweloperska Toruń (LIVE CANAL+ Sport)

PGE Ekstraliga – play-down:

22 sierpnia (18) Innpro ROW Rybnik – Stelmet Falubaz Zielona Góra (LIVE: ELEVEN SPORTS 2)

24 sierpnia (17) Krono-Plast Włókniarz Częstochowa – Gezet Stal Gorzów (LIVE: CANAL+ Sport)

29 sierpnia (19) Stelmet Falubaz Zielona Góra – Innpro ROW Rybnik (LIVE: ELEVEN SPORTS 1)

31 sierpnia (19.30) Gezet Stal Gorzów – Krono-Plast Włókniarz Częstochowa (LIVE: CANAL+ Sport)