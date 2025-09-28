Odrobili osiem punktów na półmetku. Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń [na żywo]

Orlen Oil Motor Lublin - PRES Grupa Deweloperska Toruń 28:20

Orlen Oil Motor: 9. Dominik Kubera * 10. Fredrik Lindgren * 11. Jack Holder * 12. Mateusz Cierniak * 13. Bartosz Zmarzlik * 14. Wiktor Przyjemski * 15. Bartosz Bańbor * 16. Bartosz Jaworski.

PRES Grupa Deweloperska: 1. Patryk Dudek * 2. Robert Lambert * 3. Jan Kvech * 4. Mikkel Michelsen * 5. Emil Sajfutdinow * 6. Antoni Kawczyński * 7. Mikołaj Duchiński * 8. Krzysztof Lewandowski.

----------------------------------------------

Bieg 9 -

Dominik Kubera

Patryk Dudek

Fredrik Lindgren

Robert Lambert

----------------------------------------------

Bieg 8 - 3:3 (28:20)

Patryk Dudek (rezerwa taktyczna za Jan Kvech) 1

Bartosz Zmarzlik 3

Mikkel Michelsen 2

Wiktor Przyjemski 0

Ostra rywalizacja Zmarzlika i Dudka na starcie. Lider Orlen Oil Motoru wysunął się na prowadzenie, a na drugie miejsce przesunął się Michelsen. Przyjemski jechał na końcu i nie był w stanie powalczyć choćby o punkt. Kolejny remis

----------------------------------------------

PRZERWA NA KOSMETYKĘ TORU

----------------------------------------------

Bieg 7 - 3:3 (25:17)

Mikołaj Duchiński 0

Fredrik Lindgren 2

Emil Sajfutdinow 3

Dominik Kubera 1

Lindgren był najlepszy po starcie, ale Kubera wylądował na ostatnim miejscu. "Domin" nie dał za wygraną i przesunął się na trzecie miejsce. W tym samym czasie Sajfutdinow robił wszystko by dogonić Lingrena i dopiął swego na ostatniej prostej. Remis, który jest sukcesem gości

----------------------------------------------

Bieg 6 - 3:3 (22:14)

Bartosz Zmarzlik 1

Robert Lambert 0

Bartosz Bańbor 2

Patryk Dudek 3

Bańbor sensacyjnie wygrał start i to on zaczął uciekać przed Dudkiem. Zmarzlik jechał na trzecim miejscu i początkowo bronił się przed Lambertem, a później chciał dopaść Dudka. Ten jednak na czwartym okrążeniu popisowo wyprzedził Bańbora i uratował gościom remis

----------------------------------------------

Bieg 5 - 4:2 (19:11)

Jack Holder 1

Emil Sajfutdinow (rezerwa taktyczna za Jan Kvech) 0

Mateusz Cierniak 3

Mikkel Michelsen 2

Cierniak na łokcie z Sajfutdinowem i po wyjściu z pierwszego łuku Australijczyk wyszedł na prowadzenie. Holder jechał na końcu, ale do końca walczył o poprawę lokaty naciskając na Michelsena i zrobił to na samej "kresce"

----------------------------------------------

PRZERWA NA KOSMETYKĘ TORU

----------------------------------------------

Bieg 4 - 5:1 (15:9)

Wiktor Przyjemski 3

Mikkel Michelsen 1

Fredrik Lindgren 2

Antoni Kawczyński 0

Przyjemski świetnie ruszył spod taśmy. Za nim jechał Kawczyński, ale później dobrał się do niego Lindgren i gospodarze wyszli na podwójne prowadzenie!

----------------------------------------------

Bieg 3 - 2:4 (10:8)

Emil Sajfutdinow 1

Mateusz Cierniak 0

Robert Lambert 3

Bartosz Zmarzlik 2

Coś niebywałego! Lambert wygrał start i przez niemal cały bieg musiał rozpaczliwie bronić się przed mistrzem świata. Zmarzlik wyszedł wkońcu na prowadzenie i wydawało się, że zdobędzie trzy punkty. Tymczasem po wyjściu z ostatniego łuku to zawodnik gości dojechał do mety minimalnie szybciej!

----------------------------------------------

Bieg 2 - 5:1 (8:4)

Bartosz Bańbor 2

Antoni Kawczyński 1

Wiktor Przyjemski 3

Mikołaj Duchiński 0

Przyjemski wygrał start i z czasem zaczął powiększać przewagę. O drugie miejsce z Kawczyńskim bił się Bańbor. Młodzieżowiec Orlen Oil Motoru nie dał za wygraną i na ostatniej prostej pojechał po dwa punkty. Mamy 5:1!

----------------------------------------------

Bieg 1 - 3:3

Patryk Dudek 2

Dominik Kubera 3

Jan Kvech 1

Jack Holder w

Kubera powalczył na starcie z Dudkiem i objął prowadzenie. "Domin" pokazał moc i na kolejnych okrążeniach powiększał przewagę nad parą z Torunia. Pierwszy bieg na remis, ale widać jak zmotywowani do walki są lublinianie

Holder wykluczony z powtórki. Australijczyk i Polak o własnych siłach zeszli do parku maszyn

Bieg przerwany! Emocje kipiały już pod taśmą. Kubera prowadził, a an drugim łuku upadek Dudka i Holdera

----------------------------------------------

Ostatnie poprawki i zaczynamy!

Wylosowano I zestaw startowy

Czas na Mazurka Dąbrowskiego

Tydzień temu Orlen Oil Motor został sowicie wygwizdany w Toruniu. Dzisiaj doszło do rewanżu i lubelska publiczność "ostro" potraktowała przyjezdnych.

Rozpoczęła się prezentacja zespołów, a najbardziej zagorzali kibice "Koziołków" odpalili fajerwerki

- W ostatnim tygodniu pojeździliśmy dwa dni poza Toruniem i zobaczymy jak to będzie dzisiaj wyglądać. Jesteśmy po 15. biegach przed nami drugie tyle. Zobaczymy co będzie po meczu - powiedział w rozmowie z Canal Plus Sport Piotr Baron, trener ekipy z Torunia.

Próba toru zakończona. Atmosfera na trybunach jak zawsze wspaniała. Emocje z każdą minutą narastają

- Jak sypiałem w tym tygodniu? Bardzo dobrze - zapewnił Maciej Kuciapa, trener Orlen Oil Motoru. - Wiktor Przyjemski z treningu na trening jest coraz pewniejszy na torze. Wierzymy w to, że możemy powalczyć o złoty medal. Przewaga rywali jest duża, ale my się nie poddamy - dodał trener lubelskiej drużyny.

Teraz na torze pojawili się Emil Sajfutdinow i Robert Lambert

Czas na próbę toru. Ze strony gospodarzy wyjechali Bartosz Zmarzlik i Fredrik Lindgren

- Czuję się dużo lepiej niż tydzień temu. Był czas potrenować więc podejmujemy rękawicę i walczymy - powiedział na antenie Canal Plus Sport Wiktor Przyjemski - żużlowiec Orlen Oil Motoru.

Obie drużyny wyszły na obchód toru

Rozpoczęło się ponowne ściąganie plandeki

Jest pochmurno, ale deszcz póki co ustał

Na torze rozłożona była plandeka, ale jakiś czas temu została ona zdjęta. Problem w tym, że w okolicach stadionu zaczął padać deszcz i planeka rozkładana jest ponownie

Do meczu pozostało już niespełna dwie godziny. Od rana w Lublinie było dość chłodno, ale bez opadów. Im bliżej meczu tym aura zdaje się być coraz bardziej niepewna

----------------------------------------------