Przełamania nie było. Motor Lublin U24 przegrywa w Częstochowie

Już piąty raz z rzędu młodzieżowcy Motoru Lublin muszą uznać wyższość rywala w ramach spotkań PGE Ekstraligi U24. Po klęsce w dwumeczu, z mocno faworyzowanymi, Orlen Cellfast Wilkami Krosno, tym razem polegli zdecydowanie na torze w Częstochowie. Tą porażką zmniejszyli swoje, już wcześniej iluzoryczne, szanse na rywalizację w rundzie finałowej.

Kolejny raz po stronie żółto-niebieskich honor próbowała ratować dwójka Antti Vuolas-Bartosz Bańbor. Ten drugi pojechał aż sześć razy, notując przy tym 11 "oczek". Mogłoby ich być nieco więcej, jednak przeszkodziło mu wykluczenie z biegu numer 10 za kontakt z Andrijem Rozalukiem.

Finowi udało się nie zejść poniżej drugiej lokaty w swoich występach, jednak dwukrotnie pokonywali go żużlowcy rywala. Biorąc pod uwagę jak młodzież "Medalików" radzi sobie w seniorskiej PGE Ekstralidze Vuolas także nie może mówić o idealnym występie. Przy jego aspiracjach do seniorskiej formacji mistrza Polski w takich spotkaniach komplet powinien być dla niego obowiązkiem.

Tauron U24 Włókniarz Częstochowa prowadzony przede wszystkim przez świetnego Franciszka Karczewskiego skrzętnie skorzystał ze słabości "Koziołków" w ostatniej serii startowej, którą to zwyciężyli 14:4. Na te trzy gonitwy idealnie trafili z ustawieniami, i korzystając z atutu własnego toru, zapewnili sobie wygraną. Goście mogą mieć do siebie pretensje, gdyż spotkanie długo było wyrównane, a początek wręcz należał do nich.

Do drużyny wraca Mateusz Tudzież, który tak jak Fraser Bowes przywiózł 6 punktów. Nie jest to na pewno wynik zadowalający dla rajderów, którzy byli nawet w awizowanych składach seniorskiej ekipy Motoru. Okazja do przełamania nadarzy się 11 lipca w domowym spotkaniu z Unią Leszno. Biorąc jednak pod uwagę obecną dyspozycję, oraz klasę rywala, lubelska drużyna stanie przed niezwykle trudnym zadaniem.

Tauron U24 Włókniarz Częstochowa - U24 Motor Lublin 50:39

Tauron U24 Włókniarz Częstochowa: 9. Fraciszek Karczewski 13+1(3,1*,3,3,3) 10. Espen Sola 5(1,2,1,1) 11. Kajetan Kupiec 8+1(0,3,2,2*,1) 12. Szymon Wolski 0(0) 13. Mitchel Cluff 8+1(1,2*,2,3,0) 14. Bartosz Śmigielski 5(2,3,d) 15. Kacper Halkiewicz 8+1(w,2*,3,3,0) 16. Andrij Rozaluk 3+1(1,2*)

U24 Motor Lublin: 1. Fraser Bowes 6+1(2,w,2,0,2*) 2. Mateusz Tudzież 6+1(3,1,0,1,1*) 3. Noel Wahqlvist 3+1(1*,1,1,t) 4. Sebastian Koessler 1(u,d,-,1) 5. Antti Vuolas 12+1(2*,3,3,2,2) 6. Bartosz Bańbor 11(3,2,3,w,0,3) 7. Jan Rachubik 0(w,0,-)

Bieg po biegu

Bieg 1: Karczewski,Bowes,Wahlqvist,Kupiec 3:3

Bieg 2: Bańbor,Śmigielski,Rachubik(w),Halkiewicz(w) 2:3 (5:6)

Bieg 3: Tudzież,Vuolas,Cluff,Wolski 1:5 (6:11)

Bieg 4: Śmigielski,Bańbor,Sola,Koessler(u) 4:2 (10:13)

Bieg 5: Kupiec,Halkiewicz,Wahlqvist,Koessler(d) 5:1 (15:14)

Bieg 6: Halkiewicz,Cluff,Tudzież,Bowes 5:1 (20:15)

Bieg 7: Vuolas,Sola,Karczewski,Rachubik 3:3 (23:18)

Bieg 8: Bańbor,Cluff.Wahlqvist,Śmigielski(d) 2:4 (25:22)

Bieg 9: Karczewski,Bowes,Sola,Tudzież 4:2 (29:24)

Bieg 10: Vuolas,Kupiec,Rozaluk,Bańbor(w) 3:3 (32:27)

Bieg 11: Karczewski,Rozaluk,Koessler,Bowes 5:1 (37:28)

Bieg 12: Halkiewicz,Kupiec,Tudzież,Bańbor 5:1 (42:29)

Bieg 13: Cluff,Vuolas,Sola,Wahlqvist 4:2 (46:31)

Bieg 14: Bańbor,Bowes,Kupiec,Halkiewicz 1:5 (47:36)

Bieg 15: Karczewski,Vuolas,Tudzież,Cluff 3:3 (50:39)