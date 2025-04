Wystawa 100 lat żużla już otwarta. Co można zobaczyć?

Organizatorzy przekonują, że to sentymentalna podróż przez historię tej dyscypliny. Zapraszają do Centrum Spotkania Kultur, gdzie można obejrzeć niesamowite eksponaty i przekonać się na własne oczy, jak bardzo zmieniał się żużel na przestrzeni lat.

Wystawa gościła już w 12 polskich miastach. Podziwiali ją kibice w znanych ośrodkach żużlowych, chociażby w: Tarnowie, Grudziądzu, Toruniu, Gorzowie, Zielonej Górze czy Rzeszowie. Teraz przyszedł czas na Lublin. Każdy fan żużla powinien znaleźć coś dla siebie. Prawdziwą gratką na pewno będzie kolekcja zabytkowych motocykli żużlowych. A perłą w koronie jest najstarszy, polski motocykl FIS z... 1934 roku.

To oczywiście dopiero początek. W gablotach nie brakuje: plastronów, kevlarów, najróżniejszych trofeów czy programów żużlowych sprzed lat, ale i wielu innych pamiątek. Można również zobaczyć: wielkoformatowe kalendarium, filmy historyczne, ale i gadżety związane bezpośrednio z poszczególnymi klubami.

A jeżeli o klubach już mowa, to akurat dla kibiców z Lublina organizatorzy przygotowali specjalną niespodziankę. Na wystawie pojawi się zupełnie nowy eksponat, którego nikt nie oglądał jeszcze przy okazji wizyt w innych miastach.

Co zrobić, żeby obejrzeć te wszystkie żużlowe skarby? To bardzo proste. Wystarczy odwiedzić Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, a konkretnie foyer sali operowej i kupić bilet. Za normalny zapłacimy 39 zł, a za ulgowy 29 zł. Trzeba się jednak śpieszyć, bo wystawa będzie gościć w domu aktualnego mistrza Polski tylko do 7 maja.

Organizatorem wydarzenia są: Warszawskie Towarzystwo Speedwaya, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Muzeum Sportu Żużlowego, przy współpracy z Polskim Związkiem Motorowym, Muzeum Sportu i Turystyki oraz Motor Lublin.