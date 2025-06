Żużlowa reprezentacja Polski po raz czwarty z rzędu wygrała mistrzostwo Europy [zdjęcia]

Biało-Czerwoni przystąpili do rywalizacji na gdańskim torze w składzie Bartosz Zmarzlik, Piotr Pawlicki, Przemysław Pawlicki, Patryk Dudek i Wiktor Przyjemski i byli zdecydowanym faworytem do złota.

Początek zawodów nie był jednak w wykonaniu Polaków najlepszy. Na inaugurację Przemysław Pawlicki zdobył co prawda dwa punkty, ale po chwili jego młodszy brat Piotr przywiózł „zero” i najgroźniejsi rywale czyli Duńczycy byli na prowadzeniu.

Skandynawowie byli dość długo na prowadzeniu, ale w czwartej serii startów złapali „zadyszkę”. Efekt? W czterech biegach dopisali na swoje konto tylko cztery punkty i stracili prowadzenie na rzecz Polaków. A ci kiedy już je objęli nie mieli zamiaru spuszczać z tonu i ostatecznie z przewagą siedmiu punktów sięgnęli po złoto.

Sobotni triumf to w głównej mierze zasługa Bartosza Zmarzlika. Lider Orlen Oil Motoru Lublin zdobył 12 punktów w czterech startach będąc po prostu nie do zatrzymania. Tyle samo punktów, ale w pięciu gonitwach uzyskał Patryk Dudek. Z kolei Wiktor Przyjemski dołożył do dorobku naszej kadry siedem „oczek”.

Drużynowe Mistrzostwa Europy 2025

Polska (50 punktów): Przemysław Pawlicki 10 (2,1,1,3,3) * Piotr Pawlicki 9 (0,1,3,3,2) * Bartosz Zmarzlik 12 (3,3,3,3,–) * Patryk Dudek 12 (3,2,2,3,2) * Wiktor Przyjemski 7 (3,3,1). Dania (43 punkty): Rasmus Jensen 6 (1,2,1,–,2) * Frederik Jakobsen 13 (2,3,3,2,3) * Michael Jepsen Jensen 13 (3,3,3,0,2,2) * Mikkel Michelsen 8 (1,2,2,0,3) * Bastian Pedersen 3 (2,1). Szwecja (30 punktów): Philip Hellstroem-Baengs 3 (1,1,1,0,–) * Kim Nilsson 6 (2,0,2,1,1) * Victor Palovaara 6 (2,2,0,2,d) * Timo Lahti 12 (3,3,1,2,3) * Casper Henriksson 3 (0,2,1).

Ukraina (8 punktów): Marko Lewiszyn 3 (1,1,w,1,d) * Andrij Karpow 0 (0,0,–,w,–) * Stanisław Melnyczuk 1 (0,–,0,1,d) * Roman Kapustin 0 (0,0,0,–,0) * Nazar Parnicki 4 (0,1,2,1,0,0).

Bieg po biegu

(63,61) Lahti, Prz. Pawlicki, Michelsen, Karpow (3:2:1:0) (62,94) Jepsen Jensen, Palovaara, Lewiszyn, Pio. Pawlicki (5:2:4:1) (63,30) Dudek, Nilsson, Jensen, Melnyczuk (7:5:5:1) (63,03) Zmarzlik, Jakobsen, Hellstroem-Baengs, Kapustin (8:8:7:1) (63,59) Lahti, Jensen, Pio. Pawlicki, Kapustin (11:9:9:1) (63,18) Jakobsen, Palovaara, Prz. Pawlicki, Parnicki (13:10:12:1) (62,88) Zmarzlik, Michelsen, Lewiszyn, Nilsson (13:13:14:2) (63,12) Jepsen Jensen, Dudek, Hellstroem-Baengs, Karpow (14:15:17:2)

Bieg R1. (63,69) Przyjemski, Pedersen, Parnicki, Henriksson (14:18:19:3)

(63,26) Jakobsen, Dudek, Lahti, Lewiszyn (w) (15:20:22:3) (63,47) Zmarzlik, Parnicki, Jensen, Palovaara (15:23:23:5) (62,79) Jepsen Jensen, Nilsson, Prz. Pawlicki, Kapustin (17:24:26:5) (63,58) Pio. Pawlicki, Michelsen, Hellstroem-Baengs, Melnyczuk (18:27:28:5) (63,82) Dudek, Palovaara, Parnicki, Michelsen (20:30:28:6) (63,46) Zmarzlik, Lahti, Melnyczuk, Jepsen Jensen (22:33:28:7) (63,32) Pio. Pawlicki, Jakobsen, Nilsson, Karpow (w) (23:36:30:7) (63,62) Prz. Pawlicki, Jepsen Jensen, Lewiszyn, Hellstroem-Baengs (23:39:32:8)

Bieg R2. (63,52) Przyjemski, Henriksson, Pedersen, Parnicki (25:42:33:8)