Cztery lubelskie uczelnie się dogadały. Tak skorzystają na tym studenci i pracownicy

ZUL powstał w 2017 roku. Przystąpiły do niego UMCS, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnika Lubelska, a w ubiegłym roku dołączył Uniwersytet Medyczny. Od początku mówiono m.in. o uruchamianiu wspólnych kierunków studiów, prowadzeniu jednego biura karier czy organizowaniu wspólnych zakupów wyposażenia.

Na razie związek ogłosił cztery inicjatywy, które mają ruszyć od nowego roku akademickiego. Pierwszą z nich jest akademicki budżet partycypacyjny.

– To coś na wzór miejskiego budżetu obywatelskiego, gdzie dajemy pewne środki ze wspólnej puli do zagospodarowania na ciekawe inicjatywy. Startujemy z kwotą ok. 100 tys. zł. Promowane będą pomysły, które będą integrowały poszczególne uczelnie w jeden wspólny cel – mówi prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS. Według wstępnych założeń projekty będą mogły zgłaszać wydziały, instytuty, organizacje studenckie, koła naukowe oraz pojedynczy studenci i pracownicy.

Sporym udogodnieniem może być wspólna karta biblioteczna. Od października każdy, kto zgłosi chęć skorzystania z tej usługi w bibliotece macierzystej, będzie miał dostęp do księgozbiorów wszystkich uczelni.

Kolejne dwa przedsięwzięcia adresowane są do pracowników naukowych. „Staż za miedzą” umożliwi naukowcom odbycie praktyki w innej uczelni wchodzącej w skład związku i korzystanie z jej laboratoriów i sprzętu do rozpoczęcia lub kontynuowania badań naukowych.

Z kolei konkurs „Interprojekt” ma polegać na tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych. – Ten projekt ma za cel zbudowanie zespołów i podzielenie się laboratoriami po to, aby móc w przyszłości ubiegać się o dotacje w projektach krajowych – wyjaśnia prof. Paweł Droździe, prorektor ds. studenckich PL. – Każdy projekt będzie finansowany w wysokości do 10 tys. zł. Będzie to zaczątek do tego, żeby nasze zespoły konkurowały na rynku badań naukowych w kraju i na świecie.