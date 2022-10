Nowi mieszkańcy Lublina. Wielu z nich rozpoczęło tutaj studia

Największymi brawami nagrodzono dr Marię Mazur, dziekan kierunku stosunki międzynarodowe.

– To Maria drugiego dnia wojny przeprowadziła do komitetu swoje studentki i studentów. To Maria będąc koordynatorką największej hali noclegowej, zapewniała uchodźczyniom poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia. To Maria jako lektorka języka polskiego pomagała stawiać pierwsze kroki nowym mieszkańcom i mieszkankom naszego miasta. To wreszcie Maria ruszyła o każdej porze dnia i nocy na najtrudniejsze interwencje i robi to nadal – mówiła Anna Dąbrowska, prezeska stowarzyszenia Homo Faber, która wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „Nowi mieszkańcy”.

Dąbrowska mówiła o pomocy uciekinierom przed wojną w Ukrainie, ale podkreślała, że nie tylko o nich trzeba mówić jako o uchodźcach. Przypomniała sytuację z sierpnia 2021 roku, kiedy Afgańczycy przez dwa miesiące koczowali blokowani na ziemi pomiędzy granicą Polski, a Białorusi.

– Ani oni, ani inni uciekinierzy z Syrii, Iraku, Afganistanu, Demokratycznej Republiki Konga nie doczekali się w Polsce uznania za uchodźców. Wymyślano im tożsamości, zniekształcano twarze, wypychano poza granicę, odwracano oczy i odmawiano praw. Przez wiele dni i nocy grupką kilku osób ruszaliśmy z Lublina na granicę, aby ratować ich życia. Dla politycznej wygody są nazywani nielegalnymi imigrantami, ale w świetle międzynarodowego prawa to uchodźcy i to ważne, aby tak o nich mówić – powiedziała Anna Dąbrowska.

Prezeska Homo Faber przekonywała, że każda osoba uciekająca przed wojną, autorytarnym reżimem, torturami czy głodem ma prawo do azylu i szukania bezpiecznego miejsca dla siebie i swojej rodziny. – Tym miejscem może być Lublin – powiedziała.

A dr Maria Mazur radziła wolontariuszom: – Pamiętajcie, ta wojna trwa i nasza pomoc będzie potrzebna i jutro i pojutrze. A z pomaganiem jest jak z maseczką w samolocie. Najpierw zakładamy sobie, a później dziecku. Pamiętajcie, że wy też jesteście ważni. Wasza pomoc jest potrzebna, natomiast żeby pomagać, trzeba być w dobrej kondycji. Trzeba zadbać o własne studia, o pracę, dbać o siebie. Kiedy zostaje odrobina czasu, to wtedy przychodzimy i pomagamy – powiedziała dr Maria Mazur.