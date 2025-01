Studniówki 2025: Poloneza zatańczyli uczniowie ZSTK im. T. Kościuszki w Lublinie

Zamiast o "Lalce", czy "Przedwiośniu" młodzież z lubelskiego ZSTK dzisiaj myślała głównie o dobrej zabawie. I to nie byle jakiej - w odświętnych strojach, pieczołowicie przygotowaych fryzurach, po miesiącach prób, nauki tańca - doczekali się. W balowej sali z uśmiechami na ustach zatańczyli tradycyjnego poloneza. Nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli, zwłaszcza wychowaców, kwiatów i wspomnień wspólnie spędzonych lat.

Wkrótce czeka ich powrót do nauki, przygotowań do nadchodzących egzaminów. Ten pierwszy, z języka polskiego, odbędzie się 5-go maja, dwa dni później matematyka, a następnie język obcy. Dla większości absolwentów będzie to angielski. Egzaminy ustne potrwają to 24 maja.

Studniówka ZSTK w tym roku odbywa się w hotelu Luxor Atelia przy ul. Warszawskiej w Lublinie.