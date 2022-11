Nie tylko dach nad targowiskiem. Plan budżetu Świdnika na 2023 rok

– Jeśli chodzi o zaplanowane na przyszły rok inwestycje to utrzymujemy trend z poprzednich lat. Chcemy przeznaczyć ten cel ok. 60 mln zł – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika. – Nie będziemy mieli jednak żadnej nadwyżki budżetowej, ale deficyt będzie nieco niższy niż w ubiegłym roku. Na pewno nie będziemy podnosić stawek podatku od nieruchomości, choć niektóre miasta się na to zdecydowały, jak chociażby Lublin. W Świdniku nie wzrosną też opłaty za odbiór i zagospodarowanie śmieci. Niestety: przez to nie będziemy mieć dodatkowych wpływów w budżecie, a różnicę – w przypadku odbioru odpadów komunalnych – trzeba będzie pokryć z budżetu miasta. Mimo to zdecydowaliśmy się na taki krok, aby nie dokładać mieszkańcom kolejnych podwyżek w obliczu i tak wysokich kosztów życia i utrzymania. Idąc za tym przykładem nie będziemy też podnosić cen za wejście na basen, bo efekt mógłby być zupełnie odwrotny. Z Parku Avia mało kto by korzystał.

Planowane na 2023 r. dochody miasta zostały oszacowane na kwotę 188,1 mln zł (z czego dochody majątkowe mają wynieść 34,2 mln zł). Zaplanowane wydatki budżetu są wyższe o 27,2 mln zł w stosunku do planowanych dochodów, „co stanowi planowany na 2023 rok deficyt budżetowy”. Ma zostać pokryty w większości z emisji obligacji komunalnych w kwocie 23,5 mln zł.

Część zaplanowanych na przyszły rok inwestycji jest współfinansowanych z pieniędzy z budżetu państwa m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy też Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

– W projekcie budżetu na 2023 r. są zarówno duże inwestycje, jak chociażby Multifunkcyjne Centrum Rozwoju, czy hala targowa, a także hala sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3. Wszystkie te inwestycje wpisują się także w projekt ekomiasto, do którego dołączą takie inwestycje jak zakup autobusów elektrycznych i budowa ogólnodostępnej stacji ładowania takich pojazdów – wylicza zastępca burmistrza. – Do projektu przyszłorocznego budżetu został wpisany także projekt dotyczący transformacji energetycznej miasta, za blisko 5 mln zł polecający na budowie instalacji fotowoltaicznych dla szkół i przedszkoli.

Wśród zaplanowanych na przyszły rok inwestycją są też te drogowe. W tym ul. Chryzantemowa (budowa drogi o dł. 515 m i sz. 6 m o nawierzchni bitumicznej, jednostronna ścieżka rowerowa o sz. 2,5 m o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik o sz. 2,5 m. Budowa dwóch parkingów i placu handlowego o powierzchni 1 300 mkw., wraz z chodnikiem wzdłuż ogrodzenia cmentarza), ul. Drewniana (budowa ul. o dł. 1 529 m i sz. 5,5 m o nawierzchni bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej), ul. Działkowca (budowa ulicy o dł. 925 m i sz. 5 m o nawierzchni bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem) i Wiejska (budowa ulicy o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku 1 173 m) oraz ul. Żwirki i Wigury, etap II (od ul. Nadleśnej do ul. Brzegowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą). Zmodernizowana ma zostać także ul. Wesoła (wymiana krawężników i wykonanie nowej nakładki asfaltowej).