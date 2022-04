Czekają na oferty budowy drogi

„Szukamy wykonawcy budowy ulicy Chryzantemowej. Co to za ulica? Pewnie nie każdy wie, jest to łącznik między ul. Gospodarczą a Kard. Wyszyńskiego” – wyjaśnił w mediach społecznościowych Marcin Dmowski, zastępca burmistrza Świdnika. „Docelowo, przez ulicę Sąsiedzką, którą projektujemy, będzie to najszybsza trasa od wjazdu do Świdnika w stronę cmentarza. Kluczowa w tej inwestycji jest również budowa parkingu, który rozwiąże problemy z parkowaniem dla odwiedzających naszą miejską nekropolię.”

Zlecenie miasta dotyczy budowy drogi, która obecnie jest gruntowa, parkingów i placu handlowego a także budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz robót wykończeniowych. Zgodnie z dokumentacją, pierwszy parking zaplanowany jest przy ul. Chryzantemowej w pobliżu nowego wejścia na cmentarz, drugi ma powstać w narożniku ul. Chryzantemowej oraz ul. Wyszyńskiego.

„Zjazdy na parkingi i place zaprojektowano od strony ul. Chryzantemowej. Wokół parkingów i placów zaprojektowano ścieżki i dojścia aby umożliwić swobodną komunikację użytkownikom terenu” – czytamy w dokumentacji projektowej.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.