III Świdnik Air Festiwal. Wyjątkowa niedziela z lotnictwem

Michał Mitrut: My, dziennikarze, mamy przechlapane

Nie chce zatem mówić że to trudny zawód i my, dziennikarze, mamy przechlapane. Nie każda krytyka to hejt, nie każda uwaga to uwaga obraźliwa – jest bardzo dużo tych konstruktywnych. Jeśli ktoś pisze się na pracę w przestrzeni publicznej to musi się liczyć z tym że będzie nieustannie oceniany – ROZMOWA z Michałem Mitrutem, dziennikarzem Canal Plus Sport.