Interwencje i planowane zakupy świdnickich strażaków

Z danych KP PSP w Świdniku wynika, że w ubiegłym roku najwięcej zdarzeń miało miejsce w Świdniku, a najmniej w gminie Rybczewice.

– Od kilku lat liczba interwencji utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi ok. 750 zdarzeń – podliczył zastępca komendanta powiatowego PSP w Świdniku. W 2021 roku było ich dokładnie 754. – Z czego większość stanowiły miejscowe zagrożenia: od wypadków drogowych, łabędzi na stawie, kotów na drzewach po działania na akwenach, wieżach czy masztach; chodzi ściąganie ludzi z wysokości – podał przykłady zastępca komendanta.

Jednostki ratowniczo-gaśnicze w powiecie świdnickim działają w Świdniku (7 etatów, w tym jeden dyspozytor powiatowego stanowiska kierowania) i Piaskach. – Gdzie jest posterunek JRG. Jego położenie jest dość istotne, ponieważ znajduje się w centralnej części powiatu. I do większości zdarzeń dojeżdża jako pierwszy – poinformował bryg. Grzegorz Widz.

W piaseckiej JRG jest 3 strażaków na danej służbie. – Ale czynimy starania, żeby zwiększyć ich liczbę do czterech – przyznał zastępca komendanta.

KP PSP w Świdniku posiada 12 wozów ratowniczo-gaśniczych. Najstarszy w komendzie wóz jest z 1991 r., najmłodszy

z 2019 r.

– Najstarszy samochód nie jest wykorzystywany w codziennych działaniach ratowniczo-gaśniczych. To samochód kwatermistrzowski – wyjaśnił zastępca komendanta i dodał, że średni wiek samochodów to 12 lat.

Na ten rok jest zaplanowany zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do świdnickiej komendy za kwotę 880 tys. zł. – Chciałem podziękować panu staroście i radnym za pomoc w zakupie tego samochodu, który zmniejszy średni wiek naszych wozów. On zastąpi samochód z 2004 r. Iveco, który zostanie przekazany do jednostki OSP z terenu naszego powiatu. Planujemy też zakup lekkiego samochodu operacyjnego za kwotę ok. 150 tys. zł – zapowiedział zastępca komendanta. – On zastąpi wysłużoną skodę oktawię z 2004 r., która również zostanie przekazana jednostce OSP.

Na terenie powiatu świdnickiego jest 37 jednostek OSP, w tym 8 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.