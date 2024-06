Świdnik Air Festival: Komunikacją miejską lub pociągiem, żeby oglądać lotnicze pokazy

Na tych, którzy postanowią wybrać się na imprezę lotniczą pociągiem, czeka niespodzianka. Pasażerowie będą mogli skorzystać z bezpłatnego powrotu. To specjalnie przygotowana oferta przez partnerów imprezy - województwo lubelskie oraz POLREGIO. Zwiększona zostanie także liczba pociągów na trasie Lublin Główny – Świdnik Miasto – Lublin Airport i z powrotem. Przystanek znajdujący się najbliżej wydarzenia to Świdnik Miasto. Podróż pociągiem z Lublina do Świdnika to zaledwie 10 minut jazdy.

- Osoby, które 15 lub 16 czerwca dojadą pociągiem REGIO na stację Świdnik Miasto lub Lublin Airport i zachowają bilet, otrzymają voucher uprawniający do przejazdu w drogę powrotną bez dodatkowych kosztów - informują organizatorzy.

Bilety na pociąg będzie można kupić w w kasach biletowych, internecie, u obsługi pociągu, videomacie i automatach biletowych oraz w dedykowanych aplikacjach na smartfony. Natomiast darmowy voucher będzie można odebrać w godz. 13:00-21:00 na stanowisku POLREGIO, które będzie znajdować się na terenie Świdnik Air Festival. Voucher-bilet nie podlega zwrotowi należności. Nie można też zmienić terminu wyjazdu, stacji przeznaczenia czy przewoźnika.

Świdnik Air Festival to impreza, gdzie będziemy mogli podziwiać zabytkowe i nowoczesne maszyny lotnicze w powietrzu i na lądzie. Na uczestników czeka jeszcze wiele innych atrakcji: wystawy związane z historią lotnictwa, spektakularne nocne pokazy, atrakcje dla najmłodszych oraz koncerty.

Przedsprzedaż biletów potrwa do 9 czerwca. Wejściówki do kupienia są na STRONIE INTERNETOWEJ oraz stacjonarnie w kasie Kina LOT.