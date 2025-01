Jeszcze kilka lat temu dwa fotoradary zainstalowane przy starej „17”, w Dąbi Starej i Jastkowie, co roku plasowały się czołówce najskuteczniejszych urządzeń tego typu w kraju. Po otwarciu „eski” do Warszawy lubelskie fotoradary straciły na skuteczności i nawet nie zbliżały się do krajowej czołówki. Schedę po Dąbi Starej i Jastkowie przejęło urządzenie uruchomione 14 grudnia 2023 roku w Świdniku, przy. Al. Tysiąclecia, w kierunku wyjazdu z Lublina w stronę Chełma i Zamościa. Ten fotoradar w minionym roku zarejestrował 21 044 wykroczeń, najwięcej naruszeń wśród wszystkich urządzeń CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym – przyp. red.)). Daleko w tyle, biorąc efektywność w 2024, za fotoradarem ze Świdniki znalazł się ten działający w Firleju (2799 zarejestrowanych wykroczeń), w Rogoźniczce (2634), w Jastkowie (2531) i Łopienniku Górnym (1925).

Warto dodać, że 33 fotoradary działające w woj. lubelskim zarejestrowały w 2024 roku w sumie 54 579 naruszeń przepisów ruchu drogowego. W 2023 roku te urządzenia wykryły 31 741 wykroczeń, a w 2022 r. – 43 888.

Do 33 fotoradarów działających w naszym województwie dojdą dwa nowe. – W ramach Krajowego Planu odbudowy CANARD zamierza kupić 70 nowych fotoradarów. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na dostawę i montaż urządzeń – informuje rzecznik prasowy tej instytucji. W woj. lubelskim planowany jest montaż w dwóch lokalizacjach, czyli w Liśniku Dużym i Annopolu. Oba staną przy drodze 74.

Na uruchomienia wciąż czeka odcinkowy pomiar prędkości w Gołębiu, na drodze 801. Przypomnijmy, że odcinkowe pomiary już działają na drodze 82, na odcinkach Łęczna-Turowola i Łuszczów Pierwszy-Łuszczów Drugi. W Hrubieszowie w minionym roku uruchomiono opp na wjeździe do miasta, od strony Chełma.

CANARD zamierza w naszym region zainstalować kolejna dwa odcinkowe pomiary prędkości. Na S17, pomiędzy węzłami Kurów Zachód – Nałęczów, i na S19, od węzła Lublin Węglin do Lublin Sławinek. Uruchomienia nastąpi być może pod koniec tego roku.