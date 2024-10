Młodzi programiści walczą o mistrzostwo

Uczniowie 2 klasy Technikum Nr 1 o profilu technik informatyk z PCEZ, startują w zawodach jako dwuosobowa drużyna w kategorii robotyka dla szkół ponadpodstawowych. O główną nagrodę będą walczyć podczas Poznań Game Arena – największego festiwalu gier i multimediów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ich sukces to efekt intensywnej pracy, która rozpoczęła się od szkolnych eliminacji i półfinału, w trakcie którego musieli rozwiązać test z zakresu IT, obejmujący robotykę i programowanie. Udział w zawodach to nie tylko prestiż, ale także okazja do zdobycia nowych kompetencji i poznania najnowszych rozwiązań technologicznych.

- Nie spodziewałam się, że chłopcy zakwalifikują się do finału, biorąc pod uwagę tak dużą konkurencję - przyznaje Magdalena Wójcik, opiekun koła robotyki w PCEZ Świdnik.

Dodaje, że dla jej uczniów udział w tych zawodach to wielka szansa na rozwój i poszerzenie wiedzy o nowinki technologiczne. Natomiast „poprzez świetną zabawę i rywalizację rozwijają się społecznie, kształcą umiejętności rozwiązywania problemów oraz kompetencji strategicznych”.

Fundamentem sukcesu Dominika i Macieja jest ich zaangażowanie w szkolne koło robotyki i algorytmiki. Po lekcjach poświęcają czas na programowanie robotów, rozwiązywanie projektowych wyzwań i pracę z drukarką 3D, która stanowi wyposażenie szkoły.

Zajęcia w świdnickiej placówce są możliwe dzięki grantom, które Magdalena Wójcik uzyskała z programu Centrum Mistrzostwa Informatycznego w latach 2021/22 oraz 2022/23. Dzięki temu szkoła otrzymała również zestaw robotów mBot, wykorzystywanych na zajęciach pozalekcyjnych, które dodatkowo rozwijają pasje uczniów.

Już 16 listopada wezmą udział w Międzynarodowych Zawodach Robotycznych XChallange w konkurencji Onion House. A wcześniej dodatkowo wiedzę i doświadczenie poszerzali biorąc udział m.in.w warsztatach i szkoleniach RoboLAB oraz ogólnopolskim turnieju esportowym Predator Games.

Jak przyznaje Magdalena Wójcik, nauczyciele starają się wzbudzać w uczniach motywację, ale Dominik i Maciej już są niezwykle zaangażowani i zdeterminowani do rozwijania swoich pasji.