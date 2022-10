PKP szykuje przebudowę dworca kolejowego w Trawnikach. Najtańsza oferta 7,9 mln zł

Od północnej strony budynku odtworzone ma być główne wejście do dworca. Ustalając jego wygląd projektanci korzystali ze starych fotografii. Z tej strony ma się również znaleźć wejście do zaplecza kas oraz wejście do lokalu komercyjnego. W poczekalni przywrócone będą dwa wyjścia na perony. Natomiast z wewnętrznego korytarza będzie można wejść do dwóch komercyjnych lokali dla potencjalnych najemców.

Z przedsionka będzie można wejść schodami na pierwsze piętro, gdzie także mogłyby powstać dodatkowe dwa lokale komercyjne. Na piętrze znajdzie się również wentylatornia i serwerownia. Poddasze nie będzie pełnić żadnych ważnych funkcji.

Wokół budynku wyburzone mają być rampy i schody, a teren ma być wyrównany, aby budynek był dostępny dla osób na wózkach. Usunięte mają być pnie drzew pozostałe po wycinkach, zaś od strony miasta przewidziano założenie trawników z niskimi krzewami. Projekt mówi również o zadaszonej wiacie dla rowerów i zbiorniku na gaz otoczonym krzewami.

Na czas prac budowlanych uruchomiony ma być kontenerowy dworzec tymczasowy.