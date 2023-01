Tak się bili pod Zaborecznem. Wystawa zdjęć

Autorami zdjęć, które można oglądać w Krynicach są Henryk Andrzejewski, Mirosław Chmiel, Beata Gałan-Smól, Krzysztof Kurzępa, Katarzyna Sachajko i Mariusz Zub. Członkowie Zamojskiej Grupy Fotograficznej uwieczniali bowiem przebieg rekonstrukcji historycznych organizowanych w latach 2018, 2019 i 2022.

Plenerowe widowiska przypominały zdarzenia z 1 lutego 1943 roku, kiedy to pod Zaborecznem w gminie Krynice partyzanci Batalionów Chłopskich zbrojnie wystąpili przeciwko realizowanemu na Zamojszczyźnie niemieckiemu planowi wysiedleń. Starcie to uznawane jest przez historyków za największą bitwę Powstania Zamojskiego. Opór Polaków przyniósł rezultaty, bo Niemcy zawiesili do czerwca pacyfikowanie wsi.

W tym roku, w ramach rocznicowych obchodów rekonstrukcji nie przewidziano. W środę, 1 lutego pod pomnikiem upamiętniającym bitwę złożone zostaną wiązanki kwiatów. Dzień później msza w intencji poległych odprawiona zostanie w kościele parafialnym w Krynicach (godz. 10). Następnie w szkole zaplanowano część artystyczną w wykonaniu młodzieży. W tym samym miejscu, w piątek zorganizowana zostanie zaś konferencja naukowa (godz. 11) poświęcona partyzantce BCh. Z prelekcjami wystąpią historycy m.in. z lubelskiego IPN, stołecznego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz Muzeum Regionalnego im. dr J. Petera w Tomaszowie Lubelskim.