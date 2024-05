Znalazł niewybuch w szczerym polu

Mieszkaniec gminy Krynice powiadomił policję, że w rowie melioracyjnym przy jego działce leży przedmiot przypominający niewybuch. Na miejsce, natychmiast zostali skierowani policjanci, którzy kontrolowali, by nikt nie podchodził do znaleziska. Jak się okazało był to pocisk artyleryjski o średnicy 105 mm, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Niewybuch został zabezpieczony przez patrol saperski celem dokonania jego detonacji.

— Pamiętajmy, że „pamiątki z wojny” mimo, że tyle lat znajdowały się pod ziemią nadal są niebezpieczne i stanowią śmiertelne zagrożenie. Apelujemy do wszystkich, którzy ujawnią tego rodzaju przedmioty, aby pod żadnym pozorem ich nie dotykać, podnosić, odkopywać czy przemieszczać w inne miejsce — apeluje aspirant Monika Ryczek z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

W przypadku znalezienia niewypału czy niewybuchu należy niezwłocznie powiadomić Policję.