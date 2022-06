Dwa lata przerwy, ale do tego wyjątkowego miejsca wraca jarmark. Do Holi zjadą turyści

- Za zebrane pieniądze udało się naprawić pokrycie dachu na chałupie. Znaleźliśmy gospodarza na Południowym Podlasiu, który pamiętał jak to robili starzy fachowcy i z kupionej przez nas słomy zrobił nową strzechę. To bardzo ciężka i żmudna praca, o wiele bardziej wymagająca niż na przykład przy dachu blaszanym. Umówiliśmy się, że pan przyjedzie na jarmark i będzie prowadził warsztaty robienia strzyszaków i pokazywał jak się z nich układa strzechę – zapowiada Tadeusz Karabowicz, który martwi się, że wiele osób, które przyjeżdżały do nich ze swoimi wyrobami zmarło na covid albo ich firmy nie przetrwały pandemii.

W Holi panuje zasada, że zapraszani są twórcy ludowi, producenci rzemiosła artystycznego i producenci wyrobów regionalnych.

- Mam osobisty sentyment do skansenu, bardzo dobrze, że w tym roku będzie jarmark, bo jeszcze rok, dwa i ludzie o nim zapomną. Trudno będzie znów go wpisać w kalendarz wydarzeń. Bardzo chętnie pomożemy w promocji, we wszystkim czego będą potrzebowali organizatorzy – mówi Anita Lewczuk vel Leoniuk, dyrektor Muzeum - Zespół Synagogalny we Włodawie, które pierwszy raz będzie wspierało jarmark w Holi. To instytucja, która prowadzi powiat a ten też włącza się w reaktywację wydarzenia pomagając na przykład w naprawie zniszczonego ogrodzenia skansenu.

- Organizacja jarmarku, tak to najbardziej cieszy – przyznaje Paweł Kołtun, wójt gminy Stary Brus mając jeszcze do wyboru fakt, że są pieniądze na remont wiatraka w Holi i znalazł się wykonawca tych prac.

Gmina jest właścicielem skansenu i właśnie przygotowuje się do wydania 100 tysięcy ministerialnych złotych, jakie dostała na ratowanie „koźlaka” który drugi rok straszy połamanymi przez wichurę skrzydłami.