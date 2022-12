Próbował rozdzielać psy. Sam został zaatakowany i pogryziony

Od przezroczystej rybki po zestaw do peelingu. Lubelscy naukowcy z medalami

Wykrywanie mięsa królika w produktach spożywczych, wpływ ekstraktów z winorośli na pielęgnację skóry, albo zestaw do peelingu skóry twarzy. To tylko niektóre patenty naukowców Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nagrodzone na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Technologii INNO WINGS 2022. Kolejny cel to ich komercjalizacja i wykorzystanie w biznesie lub życiu codziennym.