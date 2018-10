Czwarta dziś konferencja Tułajewa. Pyta Żuka o wiarygodność. Ostatni dzień kampanii wyborczej

11:59

O godz. 11.20 kolejne obietnice złożył poseł Sylwester Tułajew, kandydat PiS na prezydenta Lublina. Tym razem wystąpił nad Zalewem Zemborzyckim, gdzie znów skrytykował obecnego prezydenta.

– Po raz kolejny pytam o wiarygodność Krzysztofa Żuka, ponieważ przypominamy sobie kampanię wyborczą z 2010 r., wtedy Krzysztof Żuk obiecywał, że wyremontuje, oczyści Zalew Zemborzycki. W 2014 r. również obiecywał, że Zalew Zemborzycki zostanie oczyszczony. Ta sama obietnica Krzysztofa Żuka pada w tej kampanii, kiedy obiecuje po raz kolejny, że Zalew Zemborzycki zostanie oczyszczony. Pytam więc o wiarygodność: co zrobił Krzysztof Żuk przez osiem lat swoich rządów, gdzie ten czysty zalew, dlaczego nie dotrzymał obietnicy w tym zakresie? – pyta kandydat PiS na prezydenta.

– Chcę powiedzieć jasno. To jest jeden z moich punktów i zobowiązań wobec mieszkańców naszego miasta: ja Zalew Zemborzycki oczyszczę – deklaruje Tułajew. – To jest ważne, aby to miejsce służyło mieszkańcom naszego miasta. To jest główny postulat właśnie dla tej dzielnicy, żeby rzeczywiście, wspólnie z rządem Prawa i Sprawiedliwości, wspólnie z rządem pana premiera Mateusza Morawieckiego dokonać rewitalizacji danego obszaru, dokonać tego, aby ten obszar, to miejsce służyło mieszkańcom. Również we współpracy z Wodami Polskimi.

Kandydat PiS twierdzi, że okolice zalewu są zapomniane przez władze miasta. – Widzicie państwo, co tutaj się dzieje, to trudno nazwać chodnikiem, to trzeba naprawić i ja to zrobię – obiecuje kandydat. Zapowiada też opracowanie planów zagospodarowania dla Głuska, Zemborzyc i Wrotkowa, Dziesiątej. – Obejmę planem zagospodarowania przestrzennego obszar całego miasta.

Kandydat PiS zapowiedział też nową szkołę dla Wrotkowa, remont ul. Herberta, Samsonowicza, czy Nałkowskich. Powtórzył też wcześniejszą obietnicę zwiększenia puli pieniędzy przeznaczonej na wydatki wskazane przez rady dzielnic z obecnych 129 tys. zł na dzielnicę do 500 tys. zł na dzielnicę.

11:47

– Waśnie polityczne przenoszone z Warszawy rzutują na politykę lubelską, także na wybory samorządowe. Widać, że spór pomiędzy dwiema głównymi partiami politycznymi zdominował także tę kampanię wyborczą. Zupełnie niepotrzebnie. Uważam, że samorząd powinien być wolny od uprzedzeń, zwłaszcza generowanych przez prezesów partii na najwyższym szczeblu – ocenia Marian Kowalski, który o godz. 11 na pl. Litewskim podsumował swoją kampanię.

Kowalski jest przedstawicielem komitetu „My z Lublina”, który wystawia też kandydatów do Rady Miasta. – Nasz komitet wyborczy składa się wyłącznie z osób, które nie należą do żadnych partii politycznych, działają jako radni lokalni w radach dzielnic, pracują społecznie i większość naszych kandydatów pro-wadzi własną, małą działalność gospodarczą.