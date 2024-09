8 karetek, 4 śmigłowce pogotowia lotniczego - tragedia na trasie z Lublina do Kielc (zdjęcia)

Do kolejnej dziś tragedii doszło na DK 74 z Kraśnika do Kielc. Bus, którym jechało 19 osób (kierowca, trener i 17 młodych piłkarzy) z niewiadomych przyczyn w Lachowie - na prostej drodze zjechał do rowui uderzył w drzewo.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach otrzymała zgłoszenie o godz. 14.55. Na miejsce skierowano 8 karetk pogotowia ratunkoweg i 4 śmiłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Kielc, Lublina, Krakowa i Katowic. Na ratunek pośpieszyło 6 zastępów strażackich z Kielc i 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Kierujący busem zginął na miejscu, a kilkanaście osób zostało rannych. Jak ustalił Lublin 112, trzy osoby odwieziono do szpitali w ciężkim stanie. Busem podróżowała piłkarska drużyna juniorów starszych Alitu Ożarów, która wracała z wygranego, wyjazdowego meczu z Koroną Kielce.

Klub z Ożarowa na swoim profilu na FB o godz. 18 zamieścił komunikat, w ktorym poinformował, że "Ze względu na okoliczności, wszelkie spotkania oraz innego rodzaju imprezy sportowe zostają odwołane ze skutkiem natychmiastowym. W obliczu sytuacji, która nas dotknęła, decyzja ta jest oczywistą i nie podlega żadnej dyskusji.

W tym momencie czekamy na więcej potwierdzonych informacji. Prosimy o cierpliwość." - czytamy w komunikacie.

Pod postem na FB w komentarzach z klubów z województwa świętokrzyskiego oraz z całego kraju spływją kondolencje oraz wyrazy wsparcia dla poszkodowanych, młodych piłkarzy.

Trwa ustalanie przyczyn tragedii. Na miejscu pracują jeszcze technicy, policjanci, prokurator.