Kolejne dachowanie, kolejna osoba ranna

Strażacy otrzzymali wezwanie alarmowe o 15.45. do zderzenia dwóch aut w Bogucinie, na "starej" drodze z Lublina do Warszawy. Kierująca toyotą wjechała w tył jadącego przed nią audi. Auto dachowało. Na miejscu pracował zastępy strażaków z OSP w Bogucinie i JRPG 1 z Lublina, policja oraz pogotowie. Jedną osobę przewieziono do szpitala. Kilka godzin w centrum Lublina również dachowało auto, pisaliśmy o tym tutaj: https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/wypadek-przy-gali-auto-dachowalo,n,1000353675.html