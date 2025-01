Artyści dla WOŚP. Galeria Dobroczynności już otwarta

Ich obrazy i zdjęcia, w sumie 16 dzieł, są już od czwartku dostępne w holu w Zamojskim Domu Kultury, gdzie kolejny rok z rzędu na rzecz WOŚP jest organizowana Galeria Dobroczynności. Można przyjść, obejrzeć, wybrać to, co najbardziej przypadnie do gustu i zarezerwować dla siebie, zasilając puszkę WOŚP.

Ale nie są to zupełnie dowolne datki. Każde dzieło ma kwotę minimalną. Jeśli ktoś chce wrzucić więcej, to oczywiście może to zrobić. Stawki nie są wygórowane. Zaczynają się od 50 i dochodzą do zaledwie 500 zł.

– Nie ma możliwości zakupu tego samego dzieła przez inną osobę, dlatego kto pierwszy w ZDK, ten lepszy – zachęca Diana Maciąg z Zamojskiego Domu Kultury.

Galeria Dobroczynności jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. pracy sekretariatu placówki czyli od 7.30 do 15.

Wszystkie dzieła zostaną w dniu 33 Finału WOŚP przeniesione do Galerii Twierdza. Jeśli któreś do tego czasu nabywcy nie znajdzie, będzie jeszcze można coś dla siebie wybrać.