Do rozdania 55 tysięcy. Prezydent przyzna sportowe stypendia

Ogłoszenie o naborze wniosków pojawiło się tuż przed świętami. Czas na ich złożenie jest od 1 do 22 stycznia. Wnioski wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami należy kierować do Wydziału Kultury, Sportu i Promocji UM Zamość (Rynek Wielki 4).

Komu się takie finansowe wsparcie należy? Określa to dokładnie uchwała Rady Miasta Zamość z grudnia 2023 roku. Zapisano w niej m.in. że jednym z kryteriów przyznania stypendium są wyniki osiągane we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w roku poprzedzającym składanie wniosku.

Spełnić trzeba jednak minimum jedno z siedmiu kryteriów, np. zająć co najmniej ósme miejsce w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, co najmniej trzecie w światowych igrzyskach olimpiad specjalnych, minimum takie w mistrzostwach świata seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) albo np. otrzymać powołanie w grach zespołowych do kadry Polski lub po powołaniu do kadry województwa zająć w mistrzostwach kraju co najmniej trzecie miejsce.

W uchwale zapisano również, że stypendium jest przyznawane na okres do 12 miesięcy w danym roku budżetowym.