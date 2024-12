Maluchy z całej gminy mają nowe przedszkole. Zapisy jeszcze trwają

Na tę inwestycję gmina nie musiała wydawać zbyt wielu pieniędzy. W 75 procentach przedszkole zostało sfinansowane ze środków zewnętrznych. Dotację w wysokości 2,1 mln zł samorządowi przyznał Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Pieniądze pochodziły z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Placówka jest nowoczesna, dobrze wyposażona, ekologiczna, a także przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Działa w zupełnie nowym, zbudowanym od podstaw parterowym budynku o powierzchni 270 m. kw. położonym tuż przy szkole. Oddział może pomieścić do 50 dzieci.

Zapisy ogłoszono już jakiś czas temu, ale z naszych informacji wynika, że są w niej jeszcze wolne miejsca. O szczegóły można pytać pod nr tel.: 84 616 80 06.

Placówka jest otwarta na maluchy z całej gminy Szczebrzeszyn, ale chętnie przyjmowane mają być również te z gmin sąsiednich. Dzieci będą tu miały zapewnioną opiekę w godz. 6.30-16.30.

Uroczystość otwarcia zgromadziła w Wielączy bardzo wielu gości i była świętem dla szkoły, w strukturach której funkcjonuje przedszkole.

– Chciałabym wyrazić serdeczne podziękowania dla naszych samorządowców, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji. Bez państwa wizji i determinacji to piękne miejsce nie mogłoby powstać. Słowa wdzięczności kieruję również do wszystkich rodziców, którzy zaufali nam, powierzając nam swoje dzieci. Państwa obecność i wsparcie są dla nas niezwykle cenne. To dzięki tej wymiernej współpracy nasze przedszkole może stać się miejscem pełnym radości, nauki i rozwijania talentów – mówiła w powitalnym przemówieniu dyrektor SP w Wielączy Jolanta Budzyńska.

Dziękowała również paniom z KGW, strażakom i wszystkim swoim pracownikom.

W uroczystym otwarciu brali udział obecni i byli samorządowcy, przedstawiciele kuratorium, sołtysi i sponsorzy. Goście mieli okazję obejrzeć specjalnie przygotowaną na tę okoliczność część artystyczną.