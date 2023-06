Eleni gwiazdą festiwalu w Radecznicy

Krasnobród. Teatralnie w KDK. Trzy farsy, a w tle mężczyzna

„Amerykański pojedynek”, „Jeśli to on, to mnie nie ma” oraz „Na dobry początek” – tak zatytułowane są trzy teatralne farsy, które w sobotę o godz. 18 wystawione zostaną na scenie Krasnobrodzkiego Domu Kultury. Tematem każdej z nich będzie mężczyzna, ale wystąpią kobiety reżyserowane przez kobietę.