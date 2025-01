Gdzie na narty w weekend? Dzisiaj rusza stok na Roztoczu

Właściciele tej stacji narciarskiej już jakiś czas temu rozpoczeli sztuczne naśnieżanie góry. I byli gotowi na to, by 3 stycznia wyciąg uruchomić. Ostatniej nocy pomogła im jeszcze natura, bo spadło trochę białego puchu.

Jeździć tam na nartach i snowboardzie można dziś od godz. 9. Zamknięcie przewidziano na godz. 20. Czynny będzie duży wyciąg oraz ośla łączka. Możliwe, że w najbliższych dniach, po kolejnym dośnieżeniu uruchomiony zostanie wyciąg mniejszy.

Na miejscu działa również wypożyczalnia sprzętu i gastronomia.

Przypomnijmy, że kilka dni temu ruszyła też stacja narciarska w Chrzanowie, gdzie do dyspozycji miłośników zimowych sportów jest wyciąg krzesełkowy. Była też mowa o uruchomieniu stoku w Kazimierzy DOlnym, ale póki co to nie nastąpiło.