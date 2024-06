Inni się zatrzymali, a 85-latek ich minął i potrącił rowerzystkę

Niecodzienna sytuacja. Jednej grupy krwi nie chcą przyjmować

AB RHD+ - to grupa krwi, której na tyle dużym zapasem dysponuje w tej chwili Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, że wystosowało do krwiodawców apel, by z jej oddawaniem się wstrzymać.